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04:56 (мск), источник: НИА Красноярск

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон окрестил учащихся техникумов

Девятнадцать учащихся и два преподавателя из красноярских техникумов приняли 31 марта Крещение в храме в честь иконы Божией Матери «Всецарица» Успенского монастыря. Таинство совершил Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

Источник: НИА Красноярск

Прежде чем креститься, желающие стать христианами прошли огласительные беседы, ребята не раз общались с духовенством и Владыкой Пантелемоном в своих учебных заведениях на традиционных встречах.

Помощь в подготовке к Крещению оказали представители Общественного совета при Красноярской митрополии, давно сотрудничающие с учреждениями среднего профобразования.

После совершения Таинства молодых людей поздравил и напутствовал глава Красноярской Митрополии, призвав их жить нравственно и посещать храмы. Затем ребята получили небольшие подарки — Евангелия и складные иконы.

Все, принявшие Святое Крещение свидетельствуют, что ощутили особую благодать.

— Это день просто удивительный какой-то! — поделилась студентка Валентина Чиданова. — Ощутила чувство необыкновенного счастья. Понравился особый запах в храме, запомнились очень добрые глаза Владыки Пантелеимона. Само место, где расположен Успенский монастырь — очень красивое — на берегу Енисея. Мы с друзьями обязательно ещё раз вернёмся сюда.

— Я испытываю сейчас трепет и благоговение, мне хочется просто помолчать и побыть одному, — говорит учащийся Константин Федоров.

— Сложно передать словами, что чувствую, — рассказывает Екатерина Бычковская. — У меня вся семья крещёная, а я всё собиралась креститься, и теперь, когда сам Мирополит Пантелеимон меня окрестил, и я очень рада.

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