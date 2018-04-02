Новое арт-пространство Владивостока открылось в цехах «Изумруда»

Новое арт-пространство находится на улице Русской, в здании одного из цехов завода «Изумруд». Добраться до площадки довольно трудно: заезжать приходится через платную парковку ТЦ «Россиянка», и далее через цеховые помещения. Однако в этой урбанистике есть что-то притягательное: странное очарование запустения когда-то кипевших работой цехов, двусмысленные надписи, балки, лестницы, ржавые двери, голые бетонные стены.
Преодолев все это дело, мы попадаем в широкое и светлое пространство на пятом этаже, с обилием локаций для фотосъемки. Витражные окна бросают свет на винные полки и деревянные стеллажи. Стеклянные массивные кубические секции, напоминающие о пролетах НИИ поздней советской постройки — минимум деталей, максимум простора.
На втором этаже, куда можно попасть по крутой деревянной лестнице, организаторы устроили гримерку-примерочную. Девушки-модели во время показа осторожно спускались с яруса: кто в меховых тапочках, кто на каблуках. Дамы демонстрировали платья владивостокского бренда Lui Ra, весеннюю коллекцию свитеров из экомеха от корейского бренда Molliolli и меховушки Astarotti. Только в этот день вещи можно было приобрести со скидкой чуть ли не в 70%, чем и воспользовались некоторые гости.
Среди 76 гостей-девушек разыграли подарки. Сертификаты, скидочные карты и авторские пирожные ушли в руки счастливых леди. Визажист и стилист Виктория Медведева поделилась секретами фотопозирования, планирования сьемки, поиска своего стиля и удачного ракурса. Кроме того, известная фея красоты рассказала о том, как расслабиться перед съемкой и привести в тонус тело, чтобы избежать казусов в процессе съемки. Девушки-слушательницы остались под впечатлением: простые истины от Виктории многим открыли глаза.
Милый и аккуратный фуршет также порадовал гостей. Шампанское и кондитерские изделия, в первую очередь, притягивали мужчин, которые легко могли потеряться среди многообразия женских штучек.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.