Новое арт-пространство Владивостока открылось в цехах «Изумруда»

Новое арт-пространство находится на улице Русской, в здании одного из цехов завода «Изумруд». Добраться до площадки довольно трудно: заезжать приходится через платную парковку ТЦ «Россиянка», и далее через цеховые помещения. Однако в этой урбанистике есть что-то притягательное: странное очарование запустения когда-то кипевших работой цехов, двусмысленные надписи, балки, лестницы, ржавые двери, голые бетонные стены.

Преодолев все это дело, мы попадаем в широкое и светлое пространство на пятом этаже, с обилием локаций для фотосъемки. Витражные окна бросают свет на винные полки и деревянные стеллажи. Стеклянные массивные кубические секции, напоминающие о пролетах НИИ поздней советской постройки — минимум деталей, максимум простора.