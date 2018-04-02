Теплая погода установится в Красноярске в конце недели
В пятницу столбики термометров поднимутся до +10°C.
В пятницу столбики термометров поднимутся до +10°C.
На предстоящей неделе в Красноярске ожидается переменчивая погода. Как обещают синоптики Gismeteo.ru, сегодня, 2 апреля, в городе будет пасмурно. В первой половине дня температура воздуха понизится до -6°C, ближе к вечеру потеплеет до +6°C. Ветер усилится до 15 м/с.
«На дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.
В середине недели погода заметно ухудшится. Синоптики прогнозируют похолодание до -5°C и снег. Ветер будет дуть со скоростью до 15 м/c.
Резкое потепление до +10°C ожидается в Красноярске только в конце недели. Так, в пятницу, 6 апреля температура воздуха поднимется до +10°C. Ветер стихнет до 10 м/с.
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