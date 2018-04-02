Теплая погода установится в Красноярске в конце недели

На предстоящей неделе в Красноярске ожидается переменчивая погода. Как обещают синоптики Gismeteo.ru, сегодня, 2 апреля, в городе будет пасмурно. В первой половине дня температура воздуха понизится до -6°C, ближе к вечеру потеплеет до +6°C. Ветер усилится до 15 м/с.

«На дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

Во вторник, 3 апреля, в Красноярске пройдет небольшой снег. Столбики термометров опустятся до -5°C. Во второй половине дня возможно потепление до +3°C.

В середине недели погода заметно ухудшится. Синоптики прогнозируют похолодание до -5°C и снег. Ветер будет дуть со скоростью до 15 м/c.