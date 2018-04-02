В Челябинской области на день отключат телевидение и радио

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Теле- и радиовещание прервут 4 апреля в Миассе. С 9 до 19 часов отключат цифровые и аналоговые телеканалы, а также радиостанции FM-диапазона. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск сообщили в пресс-службе администрации Миасса.

— Дело в том, что с 9 до 19 часов 4 апреля будет проходить профилактика на оборудовании радио- и телепередающей станции в городе, — объяснили в мэрии.