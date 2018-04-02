В Челябинской области на день отключат телевидение и радио
Специалисты прервут вещание цифровых и аналоговых каналов, а также радиостанции
Специалисты прервут вещание цифровых и аналоговых каналов, а также радиостанции
Теле- и радиовещание прервут 4 апреля в Миассе. С 9 до 19 часов отключат цифровые и аналоговые телеканалы, а также радиостанции
— Дело в том, что с 9 до 19 часов 4 апреля будет проходить профилактика на оборудовании радио- и телепередающей станции в городе, — объяснили в мэрии.
Жителей Миасса просят с пониманием отнестись к отключению в среду. В других городах отключать ТВ и радио не планируется.
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