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05:16 (мск), источник: Известия

Китайская космическая станция «Тяньун» сгорела в атмосфере

Китайская космическая станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере над южной частью Тихого океана.

Источник: NASA

По данным Центра управления пилотируемыми полетами Китая (CMSA), большинство обломков станции не достигли Земли.

Станция «Тяньгун-1» имеет массу 8,5 т, длину 12 м и диаметр 3,3 м. Она была выведена на орбиту в сентябре 2011 года. В последние годы полет китайской космической лаборатории стал проходить в непилотируемом режиме.

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