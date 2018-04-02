Китайская космическая станция упала в южной части Тихого океана

Станция почти полностью разрушилась и сгорела при прохождении через плотные слои земной атмосферы, говорится в сообщениях.
Ранее сообщалось, что обломки должны, по расчетам, рухнуть в океан у побережья Бразилии между городами Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.
Китай ранее проинформировал Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях, что сохранившиеся обломки не представят опасности для авиационного сообщения и жизнедеятельности на Земле.
Станция была выведена на околоземную орбиту в сентябре 2011 года и отработала в космосе более шести лет. Предполагалось, что она должна была вернуться на Землю в 2017 году, однако позднее сроки были изменены, что породило сообщения о том, что станция вышла из-под контроля.
Китайская англоязычная газета Global Times в понедельник пишет: «Возвращение космических аппаратов в атмосферу является нормальным явлением. Tiangong-1 привлекла такое большое внимание потому, что западные страны пытаются облить грязью быстро растущую аэрокосмическую индустрию Китая».
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