Конкурс грантов для заготовителей дикоросов объявлен в Иркутской области
Конкурс грантов на развитие
Конкурс грантов на развитие
Как сообщает 30 марта 2018 года
Напомним, по поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко министерство сельского хозяйства региона разработало подпрограмму «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области на 2018 — 2020 годы». По неё в регионе предоставляются гранты на приобретение оборудования, предназначенного для заготовки, хранения, переработки, сортировки пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений и продуктов их переработки, а также на приобретение техники, специализированного автотранспорта и оборудования. Всего из областного бюджета в 2018 году на эти цели направлено 30 млн рублей.
При определении победителей конкурса будут учитывать ряд критериев, в том числе срок работы заявителя, период реализации производственного плана, количество рабочих мест. Берется во внимание также наличие помещений, которые планирует использовать участник конкурсного отбора для деятельности с привлечением средств гранта.
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