Конкурс грантов для заготовителей дикоросов объявлен в Иркутской области

Как сообщает 30 марта 2018 года пресс-служба правительства региона, один грант составит не более 10 млн рублей. Участвовать в конкурсе могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и работающие на территории Иркутской области в сфере заготовки и (или) переработки дикоросов. Заявки принимают до 3 мая.

Напомним, по поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко министерство сельского хозяйства региона разработало подпрограмму «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области на 2018 — 2020 годы». По неё в регионе предоставляются гранты на приобретение оборудования, предназначенного для заготовки, хранения, переработки, сортировки пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений и продуктов их переработки, а также на приобретение техники, специализированного автотранспорта и оборудования. Всего из областного бюджета в 2018 году на эти цели направлено 30 млн рублей.