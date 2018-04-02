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07:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В начале недели омичей ждут резкие перепады температур и мокрый снег

Зима не спешит уступить место весне.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 62% 761 мм рт. ст. 2 м/с

На календарях — апрель, но зима по-прежнему не торопится покинуть Прииртышье и уступить место весеннему теплу. На улицах по-прежнему лежит снег, да и синоптики не радуют прогнозами на ближайшие дни: омичей ждут резкие перепады температур и снегопады. Днем понедельника горожанам обещают около 1 градуса ниже нуля и небольшие осадки. В следующие дни в дневные часы ждут до 8 градусов тепла, зато по ночам жителей районов ждут морозы до -18 градусов по Цельсию. В конце рабочей недели регион накроет мокрый снег с дождем.

По данным gismeteo.ru:

  • 3 апреля, вторник: 0…-7, переменная облачность, небольшой снег.
  • 4 апреля, среда: +2…-9, малооблачно.
  • 5 апреля, четверг: +3…-4, малооблачно.
  • 6 апреля, пятница: +4…-3, пасмурно.
  • 7 апреля, суббота: +4…+1, переменная облачность.
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