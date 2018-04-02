В начале недели омичей ждут резкие перепады температур и мокрый снег

На календарях — апрель, но зима по-прежнему не торопится покинуть Прииртышье и уступить место весеннему теплу. На улицах по-прежнему лежит снег, да и синоптики не радуют прогнозами на ближайшие дни: омичей ждут резкие перепады температур и снегопады. Днем понедельника горожанам обещают около 1 градуса ниже нуля и небольшие осадки. В следующие дни в дневные часы ждут до 8 градусов тепла, зато по ночам жителей районов ждут морозы до -18 градусов по Цельсию. В конце рабочей недели регион накроет мокрый снег с дождем.