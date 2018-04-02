Ученый КФУ заявил о приближающемся катаклизме из-за таяния ледников
(Казань, 2 апреля, «Татар-информ»). Ученые установили, что ледник Тоттен тает значительно быстрее, чем предполагалось ранее.
(Казань, 2 апреля, «Татар-информ»). Ученые установили, что ледник Тоттен тает значительно быстрее, чем предполагалось ранее.
Профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев пояснил, чем грозит повышение температуры и таяние ледников, сообщает
Завкафедрой метеорологии, климатологии, и экологии атмосферы КФУ пояснил, что увеличение количества природных катаклизмов вследствие глобального потепления — одна из самых серьезных угроз человечеству.
В последние сто лет среднегодовая температура на Земле повысилась на один градус. В результате так называемого «парникового эффекта» произошло смещение климатических зон, начали таять льды в Арктике и ледники в горах. Уровень Мирового океана за этот период поднялся на двадцать сантиметров.
По прогнозам ученых, до конца столетия температура повысится на
Однако, что касается таяния ледника Тоттен, то всемирный потоп, по мнению казанского ученого, в ближайшие сто лет человечеству не грозит.
Причиной таяния исследователи из разных стран называют циркулирующую в его основании теплую воду. Если ледник, имеющий площадь 538 тысяч кв. км, растает, то уровень Мирового океана повысится более чем на три метра, и некоторые страны будут затоплены.
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