Ученый КФУ заявил о приближающемся катаклизме из-за таяния ледников

Профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев пояснил, чем грозит повышение температуры и таяние ледников, сообщает пресс-служба КФУ.



Завкафедрой метеорологии, климатологии, и экологии атмосферы КФУ пояснил, что увеличение количества природных катаклизмов вследствие глобального потепления — одна из самых серьезных угроз человечеству.



В последние сто лет среднегодовая температура на Земле повысилась на один градус. В результате так называемого «парникового эффекта» произошло смещение климатических зон, начали таять льды в Арктике и ледники в горах. Уровень Мирового океана за этот период поднялся на двадцать сантиметров.



По прогнозам ученых, до конца столетия температура повысится на три-четыре градуса. Уровень Мирового океана поднимется на 30 — 40 см за счет таяния ледников, в первую очередь в Гренландии, и морских льдов Северного Ледовитого океана.



Однако, что касается таяния ледника Тоттен, то всемирный потоп, по мнению казанского ученого, в ближайшие сто лет человечеству не грозит.