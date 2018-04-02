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12:29 (мск), источник: ИА Татар-информ

Ученый КФУ заявил о приближающемся катаклизме из-за таяния ледников

(Казань, 2 апреля, «Татар-информ»). Ученые установили, что ледник Тоттен тает значительно быстрее, чем предполагалось ранее.

Профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев пояснил, чем грозит повышение температуры и таяние ледников, сообщает пресс-служба КФУ.

Завкафедрой метеорологии, климатологии, и экологии атмосферы КФУ пояснил, что увеличение количества природных катаклизмов вследствие глобального потепления — одна из самых серьезных угроз человечеству.

В последние сто лет среднегодовая температура на Земле повысилась на один градус. В результате так называемого «парникового эффекта» произошло смещение климатических зон, начали таять льды в Арктике и ледники в горах. Уровень Мирового океана за этот период поднялся на двадцать сантиметров.

По прогнозам ученых, до конца столетия температура повысится на три-четыре градуса. Уровень Мирового океана поднимется на 30 — 40 см за счет таяния ледников, в первую очередь в Гренландии, и морских льдов Северного Ледовитого океана.

Однако, что касается таяния ледника Тоттен, то всемирный потоп, по мнению казанского ученого, в ближайшие сто лет человечеству не грозит.

Причиной таяния исследователи из разных стран называют циркулирующую в его основании теплую воду. Если ледник, имеющий площадь 538 тысяч кв. км, растает, то уровень Мирового океана повысится более чем на три метра, и некоторые страны будут затоплены.

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