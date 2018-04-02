Баскетбольный «Енисей» уступил пермской «Парме» в Единой лиге ВТБ

Мужская команда БК «Енисей» проиграла гостевой матч Единой Лиги ВТБ пермской «Парме». Игра, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 96:73 в пользу соперников.

В первой четверти «Енисей» уступил пермскому клубу со счетом 15:14. Во второй разрыв был больше — 26:15. После большого перерыва «Енисей» так и не смог обыграть соперников. Третья четверть завершилась со счетом 34:17. В четвертом периоде красноярские баскетболисты сделали несколько попыток сравнять счет, но это не принесло видимого результата.

В «Енисее» самым результативным игроком стал Сулейман Браймо. Он принес команде 14 очков. В беседе с журналистами главный тренер мужской команды БК «Енисей» Олег Окулов признался, что это была самая неудачная игра за последнее время.

«В последнее время мы вообще играем неудачно. К сожалению, по ходу сезона у нас большое количество травм, которые мешают нам готовиться к играм в полном составе. Два наших лидера Лютыч и Хиллард приступили к тренировкам только два дня назад, поэтому они не показали ту игру, которую могут», — сказал тренер.

Отметим, что следующая игра баскетбольного «Енисея» состоится 8 апреля. Красноярцы сыграют дома с «Астаной».