Холодный прием «Екатеринбург Арены»

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«Уралмаш! Оле-оле-оле! ». Кричалок, подобных этой, стены «Екатеринбург Арены», ранее именовавшейся Центральным стадионом, не слышали несколько лет. Было ли так задумано заранее или вышло случайно, но первый матч на обновленном объекте «Урал» провел 1 апреля 2018 года против казанского «Рубина». С ним же «шмели» 22 ноября 2014 года играли последнюю встречу перед закрытием главной арены уральской столицы на реконструкцию.

В День смеха корреспонденты «Уралинформбюро» присоединились к тысячам болельщиков, чтобы не только поддержать местный футбольный клуб, но и оценить удобство «Екатеринбург Арены», которой в июне предстоит принять 4 матча группового этапа чемпионата мира по футболу.

Ворота на территорию «Екатеринбург Арены» открылись в 14.00 — за два часа до начала матча. К так называемым гейтам болельщики стекаются волнами — приходят семьями, компаниями или поодиночке. Многие приехали из других городов, а некоторые решили посетить первую игру на будущей площадке мундиаля спонтанно.

«Я из Верхней Пышмы приехал. Сын взял билеты на все три тестовых матча, но 30 марта уехал с семьей на отдых в Таиланд. Вот я и решил съездить, что билетам пропадать?», — делится повстречавшийся по пути на стадион мужчина по имени Александр.

По его словам, очень хочет побывать на играх чемпионата мира, особенно интересует встреча Франции с Перу, но забронировать билеты через Интернет никак не удается. «Сына попросил, может, у него получится», — добавляет собеседник агентства.

Территория стадиона встречает атмосферой праздника — напротив главного входа местная музыкальная группа перепевает песни более известных коллег по цеху, ведущий разыгрывает между болельщиками призы, а в толпе снуют волонтеры, предлагающие сделать фото с тематическими рамками. С одной из таких на фоне футбольного поля сфотографировался и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Всех ждем 15 апреля на официальном открытии стадиона и матче с одним из лидеров чемпионата — “Спартаком”. Тестовые матчи показывают, насколько наш стадион готов к приему гостей со всего мира, и мы внимательно проанализируем все недостатки. Наша арена станет одной из самых красивых, удобных и лучших в стране», — отметил глава Среднего Урала на своей странице в Instagram.

Для того, чтобы попасть на трибуну, необходимо пройти еще один пункт контроля — предъявив билет непосредственно на входе на стадион. Обойти проверку практически невозможно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhB2qHiDdlW/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.3875968992248% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhB2qHiDdlW/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Первый матч на новом стадионе с казанским "Рубином". Наши парни сумели отыграться и заработать одно очко. Спасибо за пережитые эмоции. Всех ждем 15 апреля на официальном открытии стадиона и матче с одним из лидеров чемпионата "Спартаком". Тестовые матчи показывают, насколько наш стадион готов к приёму гостей со всего мира, и мы внимательно проанализируем все недостатки. Наша арена станет одной из самых красивых, удобных и лучших в стране. Наши победы впереди!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений <a href="https://www.instagram.com/evgenykuyvashev/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Евгений Куйвашев</a> (@evgenykuyvashev) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-01T13:09:06+00:00">1 Кві 2018 р. о 6:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я, даже если бы и захотел вас пропустить, не могу этого сделать — тут электронная система допуска. Пока система не считает билет, турникет не откроется», — поясняет стоящий на проверке проходок волонтер. Для наглядности он дергает турникет, показывая, что тот заблокирован.

Впрочем, пробраться не на свою трибуну при должной настойчивости можно — по бейджу прессы нас пропустили на сектор D, где располагаются болельщики гостей. Тут ожидает пара открытий.

Во-первых, опасения о том, что со временных трибун будет плохо видно поле, разбиваются о реальность — вид вполне приемлемый. Во-вторых, «уши» стадиона сильно продувает ветром. Может быть, на матчах чемпионата мира в июне это не будет доставлять серьезных неудобств, но при апрельской температуре воздуха в -1 градус хватает 10−15 минут, чтобы продрогнуть.

Проблема с ветром и осадками в перспективе может стать одной из главных бед «Екатеринбург Арены». Кажущийся издали монолитным каркас стадиона на самом деле представляет собой этакую металлическую сетку, которая мало препятствует проникновению холодного воздуха и, допустим, снега.

При этом, в отличие от предыдущей «версии» арены, даже подтрибунное фойе, где раньше можно было обогреться, теперь с одной стороны опоясано тем самым каркасом, а с другой имеет множество выходов к полю. Получается своеобразная аэродинамическая труба, которую будет заливать косым дождем.

Учитывая же, что чемпионат России проводится по системе осень-весна, до половины будущих матчей екатеринбургского «Урала», который станет хозяином стадиона после мундиаля, будет проходить в весьма холодных условиях. Остается согреваться горячим чаем или кофе, но и тут пока возникает проблема — имеющихся сейчас на территории стадиона кафе явно не хватает для всех желающих, к прилавкам выстраиваются внушительные очереди.

Впрочем, одна из главных целей реконструкции площадки достигнута — при значительно увеличившемся количестве мест с любого из них открывается хороший вид на поле. Кроме того, матч в режиме он-лайн транслируется на двух огромных экранах.

Тем временем «Урал», пропустив в первом тайме после удара Ивелина Попова, в середине второго игрового отрезка сравнивает счет: после паса Отмана Эль-Кабира мяч в ворота «Рубина» головой отправляет Эрик Бикфалви. Первый гол на обновленной «Екатеринбург Арене» болельщики встречают бурным ликованием: с трибун на поле несутся восторженные крики и аплодисменты, а фанатский сектор «шмелей» начинает скандировать кричалки и распевать песни с удвоенной силой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgiRhrThISx/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgiRhrThISx/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Проверил, как видно поле с временных трибун Центрального стадиона. Хорошо видно! Надеюсь, в июне, во время ЧМ, снега будет немного поменьше.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений <a href="https://www.instagram.com/evgenykuyvashev/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Евгений Куйвашев</a> (@evgenykuyvashev) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-20T06:48:11+00:00">19 Бер 2018 р. о 11:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча завершается со счетом 1:1. Итог мог быть и другим, но на тактический рисунок игры «Урала» повлияла неожиданность — Георгий Чантурия, вышедший на замену, чтобы усилить атакующие действия, через несколько минут получает травму. Тренерскому штабу пришлось выпустить на замену номинального защитника Александра Данцева — иного варианта не было, сетует после матча главный тренер екатеринбургского клуба Александр Тарханов.

«Конечно, на нас лежала ответственность, но в первом тайме не все у нас получалось в атаке. В плане обороны мы работали хорошо и практически не давали шансов “Рубину”. И, наверное, из-за этой ответственности перед стадионом, перед зрителями была небольшая скованность, хотя я на установке предупреждал игроков, что нужно как можно быстрее из этого состояния выйти. Давно не играли на таких стадионах дома, не было столько зрителей», — прокомментировал ход матча наставник «шмелей».

Оценивая «Екатеринбург Арену», Тарханов признается, стадион ему понравился. «10 баллов из 10. Все великолепно устроено: и раздевалки огромные, и все в них есть. Поле великолепное, уже на данный момент очень хорошее поле. Думаю, к чемпионату мира, даже к “Спартаку” оно еще лучше будет. Главное — оценка болельщиков, которые с трибун смотрят на поле. Когда вокруг него есть дорожка легкоатлетическая, это одно. А тут все рядом», — подчеркнул специалист.

Приятное впечатление оставила и организация выхода болельщиков со стадиона после матча — обилие проходов непосредственно с трибун и с территории арены позволило фанатам в считанные минуты ее покинуть. Предваряло это объявление по стадиону — через какой гейт выходить с той или иной трибуны. Через полчаса после окончания матча на «Екатеринбург Арене» зрителей практически не осталось.

Посетившие 1 апреля «Екатеринбург Арену» стали частью уникального отрезка ее истории. Хотя бы потому, что в нынешнем виде она примет лишь 7 матчей — сегодняшний, 15 апреля «Урала» с московским «Спартаком», 6 мая с пермским «Амкаром» и 4 матча чемпионата мира в июне. После этого стадион вновь закроют на реконструкцию, в процессе которой будут разобраны временные трибуны B и D. К моменту, когда «шмели» начнут принимать на стадионе соперников по первенству России, его вместимость сократится с 35 000 мест до 23 000. Впрочем, вряд ли работы займут так много времени, как при двух последних ремонтных кампаниях. Вполне вероятно, что матчи РФПЛ начнут регулярно проводится на главной футбольной площадке столицы Урала уже в следующем сезоне.