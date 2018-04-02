В центре Перми не работают светофоры

«На перекрестке улиц Ленина-Куйбышева не работает светофор. Светофоры на перекрёстках улиц Куйбышева-Петропавловская, Комсомольский проспект-Петропавловская — в жёлтом мигании. Будьте внимательны!», — говорится в сообщении ПДДД, опубликованном в ночь на 2 апреля.

Напомним, на федеральной трассе «Пермь-Екатеринбург» в Прикамье на неделю отключили освещение двух участков. В этот период здесь будет действовать ограничение скорости до 90 км/ч. Ограничения связаны с ремонтными работами: в результате дорожных аварий повреждены линии электропередач на объезде Лобаново и на объезде Бершети.