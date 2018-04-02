В центре Перми не работают светофоры
Предупреждение опубликовала Пермская дирекция дорожного движения.
Предупреждение опубликовала Пермская дирекция дорожного движения.
В центре Перми не работают некоторые светофоры. Предупреждение опубликовала в социальных сетях Пермская дирекция дорожного движения.
«На перекрестке улиц
Напомним, на федеральной трассе «Пермь-Екатеринбург» в Прикамье на неделю отключили освещение двух участков. В этот период здесь будет действовать ограничение скорости до 90 км/ч. Ограничения связаны с ремонтными работами: в результате дорожных аварий повреждены линии электропередач на объезде Лобаново и на объезде Бершети.
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