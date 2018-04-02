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07:12 (мск), источник: ИА Башинформ

Каким будет апрель 2018 года в Башкирии — прогнозы синоптиков

УФА, 2 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Уже в первых числах апреля в Башкирию придет настоящая весна. Сегодня, 2 апреля, столбики термометров поднимутся до +1, +6 градусов, а завтра, 3 апреля, днем в республике потеплеет до +3, +8 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 62% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Башинформ

Если в первой половине месяца дневная температура воздуха будет колебаться от +3 до +8, а ночная от 0 до -6, то во второй половине в некоторые дни температура воздуха может прогреться до +20 градусов, прогнозируют метеорологи.

Ожидается, что первая апрельская декада будет неустойчивой, в целом на месяц осадков прогнозируется выше нормы на 20−30%.

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