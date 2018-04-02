Каким будет апрель 2018 года в Башкирии — прогнозы синоптиков
УФА, 2 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Уже в первых числах апреля в Башкирию придет настоящая весна. Сегодня, 2 апреля, столбики термометров поднимутся до +1, +6 градусов, а завтра, 3 апреля, днем в республике потеплеет до +3, +8 градусов.
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