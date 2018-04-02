Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Скрипаль внезапно поправилась и заговорила
«Дипскандал» выходит боком: русский ответ возмутил канадцев
Поклонники «разгадали» пол ребенка Тарасова и Костенко
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
СМИ: в ДНР назвали причину "нездорового интереса" США к Донбассу
Вокс поведала о домогательствах в «Ленинграде»
Даша Жукова отдыхает на Сейшелах
44-летняя Королева повеселилась на юбилее Винокура
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Почти половина генетических тестов могут врать
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
1660-летие Гари Олдмана
06:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморских синоптиков ждет реформа

Отдельную государственную компанию хотят создать вместо Росгидромета. Об этом заявил руководитель минприроды Сергей Донской на заседании коллегии ведомства, сообщает DEITA. RU. Накануне глава Росгидромета Максим Яковенко рассказал, что служба внесла в правительство России предложение об объединении российских метеослужб в единую…

Источник: Reuters

Отдельную государственную компанию хотят создать вместо Росгидромета. Об этом заявил руководитель минприроды Сергей Донской на заседании коллегии ведомства, сообщает DEITA.RU.

Накануне глава Росгидромета Максим Яковенко рассказал, что служба внесла в правительство России предложение об объединении российских метеослужб в единую госкорпорацию.

Сегодня в составе Росгидромета около 50 подведомственных корпораций по всей стране. В том числе — Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Это полное наименование организации, сокращенное — Примгидромет. Он входит в состав Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и является одним из наиболее активно развивающихся ее региональных подразделений. С 2001 года руководит Примгидрометом кандидат географических наук, Заслуженный метеоролог России, Почетный работник Гидрометслужбы РФ Борис Кубай.

Как разъяснили корреспонденту DEITA.RU в пресс-службе Примгидромета, речь идет не о расформировании Росгидромета, а его реформировании. «Планируется сменить статус Росгидромета на государственную корпорацию или акционерное общество с государственным участием. В нынешнем статусе федерального государственного бюджетного учреждения у него много запретов. Цель реформирования — более простое перераспределение средств внутри Росгидромета, постепенный уход от бюджетного финансирования на зарабатывание денег».

Для Примгидромета такой подход — не новость. «Мы поддерживаем такое решение. Как одно из наиболее развитых технически и технологически подразделений Росгидромета, мы давно поняли, что если не зарабатывать деньги самостоятельно, то сложно существовать в современных реалиях. Поэтому мы давно стали клиентоориентированными, и подготовлены к предстоящей реформе», — рассказали в пресс-службе Примгидромета.

Дмитрий Санников.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Андрей Тарасенко вручил награды победителям международного турнира по футболу
Лидеру КНДР понравились южнокорейские поп-звезды
СК попросили возбудить дело против Росгвардии в Кемерово
В чем обвиняют дагестанского миллиардера Зиявудина Магомедова
Китай вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США
Белоруссия предложила РФ создать единый продовольственный рынок
Китайская космическая станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере
Минобороны успешно испытало новую противоракету
СК подтвердил возбуждение дела против архитектора Дербента
Спорт
Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе не получался Эту игру было сложно смотреть, лучше про нее читать: «Зенит» забил два при одном моменте, а «Уфу» теперь еще больше хочется видеть в Европе
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
К юбилею Александра Збруева: 20 лучших фильмов с артистом 31 марта Александру Збруеву исполнилось 80 лет — в честь этой даты «Кино Mail.Ru» предлагает подборку лучших ролей прекрасного актера
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
День дурака: как он запомнился звездам Первое апреля – никому не верю?
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь