Приморских синоптиков ждет реформа

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Отдельную государственную компанию хотят создать вместо Росгидромета. Об этом заявил руководитель минприроды Сергей Донской на заседании коллегии ведомства, сообщает DEITA.RU.

Накануне глава Росгидромета Максим Яковенко рассказал, что служба внесла в правительство России предложение об объединении российских метеослужб в единую госкорпорацию.

Сегодня в составе Росгидромета около 50 подведомственных корпораций по всей стране. В том числе — Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Это полное наименование организации, сокращенное — Примгидромет. Он входит в состав Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и является одним из наиболее активно развивающихся ее региональных подразделений. С 2001 года руководит Примгидрометом кандидат географических наук, Заслуженный метеоролог России, Почетный работник Гидрометслужбы РФ Борис Кубай.

Как разъяснили корреспонденту DEITA.RU в пресс-службе Примгидромета, речь идет не о расформировании Росгидромета, а его реформировании. «Планируется сменить статус Росгидромета на государственную корпорацию или акционерное общество с государственным участием. В нынешнем статусе федерального государственного бюджетного учреждения у него много запретов. Цель реформирования — более простое перераспределение средств внутри Росгидромета, постепенный уход от бюджетного финансирования на зарабатывание денег».

Для Примгидромета такой подход — не новость. «Мы поддерживаем такое решение. Как одно из наиболее развитых технически и технологически подразделений Росгидромета, мы давно поняли, что если не зарабатывать деньги самостоятельно, то сложно существовать в современных реалиях. Поэтому мы давно стали клиентоориентированными, и подготовлены к предстоящей реформе», — рассказали в пресс-службе Примгидромета.