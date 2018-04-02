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06:09 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Прибавку к пенсии в Хабаровском крае получат 30 тыс человек

С 1 апреля произошла ежегодная индексация.

Источник: РИА "Новости"

С 1 апреля в России увеличились социальные пенсии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Они проиндексированы на 2,9%, что соответствует темпам роста прожиточного минимума в 2017 году. Теперь средний размер социальных пенсий в крае составит 9 944 рубля.

— В Хабаровском крае около 30 тыс получателей таких пенсий, в основном это инвалиды с детства, дети-инвалиды, дети-сироты, пожилые неработающие граждане, не имеющие права на страховую пенсию, потому что у них нет стажа, граждане, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, представители малочисленных народов Севера, — сказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель регионального управляющего отделения Пенсионного фонда Ирина Глазырина. — Также увеличение коснётся участников Великой Отечественной войны, которые являются инвалидами, и вдов погибших военнослужащих. Они получают две пенсии, одна из которых по государственному пенсионному обеспечению, она и проиндексирована.

Социальные пенсии назначаются в твёрдом размере и выплачиваются за счёт федерального бюджета. Их индексация проводится вне зависимости от того, работает пенсионер или нет.

Пожилым людям, которые не работают и имеют совокупный доход ниже регионального прожиточного минимума, органами социальной защиты населения края производится социальная доплата. В Хабаровском крае в 2018 году для пенсионеров этот показатель составляет 10 895 рублей.

Напомним, что страховые пенсии в стране проиндексированы с 1 января 2018 года на 3,7%, что выше индекса роста цен за 2017 год — он составил 2,5%.

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