Прибавку к пенсии в Хабаровском крае получат 30 тыс человек
С 1 апреля произошла ежегодная индексация.
С 1 апреля произошла ежегодная индексация.
С 1 апреля в России увеличились социальные пенсии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Они проиндексированы на 2,9%, что соответствует темпам роста прожиточного минимума в 2017 году. Теперь средний размер социальных пенсий в крае составит 9 944 рубля.
— В Хабаровском крае около 30 тыс получателей таких пенсий, в основном это инвалиды с детства,
Пожилым людям, которые не работают и имеют совокупный доход ниже регионального прожиточного минимума, органами социальной защиты населения края производится социальная доплата. В Хабаровском крае в 2018 году для пенсионеров этот показатель составляет 10 895 рублей.
Напомним, что страховые пенсии в стране проиндексированы с 1 января 2018 года на 3,7%, что выше индекса роста цен за 2017 год — он составил 2,5%.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.