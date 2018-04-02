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06:30 (мск), источник: Губерния онлайн

Жителям Хабаровска напомнят о проблеме аутизма

Сегодня в Хабаровске пройдет акция «Зажги синим», которая приурочена ко Дню распространения информации о проблеме аутизма. В 15:00 на набережной в районе легкоатлетического манежа состоится тематический квест, после которого горожане запустят в небо синие воздушные шары. В 20:00 будет подсвечено здание правительства края.

Синий цвет в качестве символа акции выбрали не случайно: дело в том, что мальчики с расстройством аутического спектра (РАС) рождаются в пять раз чаще, чем девочки. По статистике же каждый 68-й ребенок на планете страдает нарушением психологического развития.

«["Зажги синим"] — акция солидарности с людьми с аутизмом и их близкими. Благотворительный фонд оказания помощи детям “Росточек” с 2016 года стал координатором акции в Хабаровске. За два года проведения информационной кампании в регионе удалось снять напряженную ситуацию, в которой находились семьи, воспитывающие детей с аутизмом. Вместе мы смогли выявить проблемы и решить некоторые из них. Перед нами стоит задача вывести детей с РАС из дома и начать деликатно интегрировать их в детские и юношеские коллективы, помочь им в определении жизненного маршрута», — рассказала президент фонда Наталья Минибаева.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма Генеральная ассамблея ООН учредила 18 декабря 2007 года. Акция ежегодно проходит во всем мире 2 апреля, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

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