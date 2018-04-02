Орденом «За заслуги перед Отечеством» наградили космонавта Анатолия Иванишина
Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награждён уроженец Иркутска,
Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награждён уроженец Иркутска,
Государственная награда присуждена за мужество и высокий профессионализм, проявленные при длительном космическом полёте на международной космической станции. Соответствующий указ президента РФ 29 марта 2018 года опубликован на официальном
Напомним, первый космический полет Анатолий Иванишин выполнил с 14 ноября 2011 года по 27 апреля 2012 года в качестве бортинженера ТПК «Союз ТМА-22» и бортинженера МКС-29/30. Продолжительность полета составила 165 суток.
Второй космический полет Анатолий Иванишин выполнил с 7 июля по 30 октября 2016 года в качестве командира ТПК «Союз МС», бортинженера МКС-48, командира МКС-49. Продолжительность пребывания в космическом полёте экипажа экспедиции МКС-48/49 составила 115 суток. За время пребывания на международной космической станции экипаж выполнил программу
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