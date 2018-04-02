Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Британию заподозрили в причастности к отравлению Скрипаля
«Дипскандал» выходит боком: русский ответ возмутил канадцев
Поклонники «разгадали» пол ребенка Тарасова и Костенко
Россия представит "ясное предложение" по "делу Скрипаля"
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
При остановке транзита газа через Украину сложится ЧС – Додон
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
На Западе готовятся "дать сдачи" России и Китаю – СМИ
РФ ответит Западу рискованными мерами — СМИ
Даша Жукова отдыхает на Сейшелах
44-летняя Королева повеселилась на юбилее Винокура
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Почти половина генетических тестов могут врать
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
1660-летие Гари Олдмана
06:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

Орденом «За заслуги перед Отечеством» наградили космонавта Анатолия Иванишина

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награждён уроженец Иркутска, космонавт-испытатель отряда космонавтов научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Анатолий Иванишин.

Источник: Reuters

Государственная награда присуждена за мужество и высокий профессионализм, проявленные при длительном космическом полёте на международной космической станции. Соответствующий указ президента РФ 29 марта 2018 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, первый космический полет Анатолий Иванишин выполнил с 14 ноября 2011 года по 27 апреля 2012 года в качестве бортинженера ТПК «Союз ТМА-22» и бортинженера МКС-29/30. Продолжительность полета составила 165 суток.

Второй космический полет Анатолий Иванишин выполнил с 7 июля по 30 октября 2016 года в качестве командира ТПК «Союз МС», бортинженера МКС-48, командира МКС-49. Продолжительность пребывания в космическом полёте экипажа экспедиции МКС-48/49 составила 115 суток. За время пребывания на международной космической станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

СК попросили возбудить дело против Росгвардии в Кемерово
В чем обвиняют дагестанского миллиардера Зиявудина Магомедова
Китай вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США
Белоруссия предложила РФ создать единый продовольственный рынок
Китайская космическая станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере
Минобороны успешно испытало новую противоракету
СК подтвердил возбуждение дела против архитектора Дербента
Спорт
Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе не получался Эту игру было сложно смотреть, лучше про нее читать: «Зенит» забил два при одном моменте, а «Уфу» теперь еще больше хочется видеть в Европе
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
К юбилею Александра Збруева: 20 лучших фильмов с артистом 31 марта Александру Збруеву исполнилось 80 лет — в честь этой даты «Кино Mail.Ru» предлагает подборку лучших ролей прекрасного актера
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
День дурака: как он запомнился звездам Первое апреля – никому не верю?
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь