Орденом «За заслуги перед Отечеством» наградили космонавта Анатолия Иванишина

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Государственная награда присуждена за мужество и высокий профессионализм, проявленные при длительном космическом полёте на международной космической станции. Соответствующий указ президента РФ 29 марта 2018 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, первый космический полет Анатолий Иванишин выполнил с 14 ноября 2011 года по 27 апреля 2012 года в качестве бортинженера ТПК «Союз ТМА-22» и бортинженера МКС-29/30. Продолжительность полета составила 165 суток.