Определено, кто станет ответственным за дороги Владивостока

Между тем, все еще не обнародованы итоги трех электронных аукционов — с двумя лотами за 20 и одного за 15,3 млн. рублей — на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения Владивостокского городского округа и сооружений на них.

Между тем, все еще не обнародованы итоги трех электронных аукционов — с двумя лотами за 20 и одного за 15,3 млн. рублей — на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения Владивостокского городского округа и сооружений на них.

Напомним, DEITA.RU сообщало о том, что есть основания полагать, что среди победивших подрядчиков значится и ООО «Эскарп, замешанная в недавнем скандале, связанном с содержанием дорог на Русском острове. Данный подрядчик отчитался профильному управлению, а те — мэру Виталию Веркеенко о том, что на Русском острове вовсю идет работа по восстановлению дорожного полотна. В доказательство прислали фото. Но выяснилось, что фотоотчет сделали из прошлогодних снимков. Мэр разразился гневными комментариями с требованием расторгнуть контракт с компанией. Несмотря на то, что формально торги по вышеназванным контрактам закончены, выяснить, действительно, ли недобросовестный подрядчик получит новую порцию бюджетных средств — пока невозможно, по причине отсутствия итогового протокола торгов.