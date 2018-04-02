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06:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Определено, кто станет ответственным за дороги Владивостока

По итогам электронных торгов определены компании, которым предстоит провести ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Владивостокского городского округа, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

Согласно данным портала госзакупок, контракты с заказчиком в лице Управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока будут заключены со следующими компаниями:

ООО Строительная компания «Автобан-ДВ» выполнит работы на сумму более 116,3 млн. рублей. ООО «Строй Сити» на 110, 9 млн. рублей, ООО «ФедералСтрой» — 130,5 млн. и ООО «СКАБ» — 92,8 млн. рублей.

Между тем, все еще не обнародованы итоги трех электронных аукционов — с двумя лотами за 20 и одного за 15,3 млн. рублей — на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения Владивостокского городского округа и сооружений на них.

Напомним, DEITA.RU сообщало о том, что есть основания полагать, что среди победивших подрядчиков значится и ООО «Эскарп, замешанная в недавнем скандале, связанном с содержанием дорог на Русском острове. Данный подрядчик отчитался профильному управлению, а те — мэру Виталию Веркеенко о том, что на Русском острове вовсю идет работа по восстановлению дорожного полотна. В доказательство прислали фото. Но выяснилось, что фотоотчет сделали из прошлогодних снимков. Мэр разразился гневными комментариями с требованием расторгнуть контракт с компанией. Несмотря на то, что формально торги по вышеназванным контрактам закончены, выяснить, действительно, ли недобросовестный подрядчик получит новую порцию бюджетных средств — пока невозможно, по причине отсутствия итогового протокола торгов.

Андрей Горюнов.

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