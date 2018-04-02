В конце мая во Владивостоке появятся «Семь сопок»

По информации пресс-службы мэрии, на выходных глава города Виталий Веркеенко осмотрел территорию Спортивной набережной. В том числе, градоначальник познакомился с творческим объединением Concrete Jungle.
Проект малой архитектурной формы «Семь сопок» хотят установить на территории перед лестницей к набережной. Представитель проектно-производственной мастерской «Конкрит Джангл» Феликс Машков рассказал, что инсталляцию планируется выполнить из бетона.
Каждому объекту скульптурной группы соответствует одна из семи самых высоких сопок Владивостока. Высота объектов, а также расстояния между ними пропорциональны реальным высотам и расстояниям. На объекте будет установлена подсветка и музыкальное сопровождение. В цеху уже идёт производство. Монтажные работы займут две недели. Ориентировочно они завершатся к концу мая.
«Концепция очень интересная. Сделано логично, красиво и главное символично. Это будет наш местный сад камней. Мы обязательно будем продолжать сотрудничество с ребятами из “Конкрит Джангл”. Ждём от них интересных проектов», — сказал Виталий веркеенко.
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