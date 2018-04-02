Екатеринбуржцы пожаловались на огромную очередь в кассы метро
Екатеринбуржцы сегодня утром жалуются на огромные очереди в кассы метрополитена.
Екатеринбуржцы сегодня утром жалуются на огромные очереди в кассы метрополитена.
«На станции “Проспект Космонавтов” убрали все автоматы, в которых можно было купить жетоны. В результате столпотворение: в кассы выстроилась огромная очередь, вплоть до дверей вестибюля», — рассказали ЕАН очевидцы.
Ранее на станции стояло несколько автоматов по продаже жетонов. Почему их убрали, пока неизвестно.
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