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07:21 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбуржцы пожаловались на огромную очередь в кассы метро

Екатеринбуржцы сегодня утром жалуются на огромные очереди в кассы метрополитена.

«На станции “Проспект Космонавтов” убрали все автоматы, в которых можно было купить жетоны. В результате столпотворение: в кассы выстроилась огромная очередь, вплоть до дверей вестибюля», — рассказали ЕАН очевидцы.

Ранее на станции стояло несколько автоматов по продаже жетонов. Почему их убрали, пока неизвестно.

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