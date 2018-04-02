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07:22 (мск), источник: VN.ru

Умер создатель наукограда академик Владимир Накоряков

В Новосибирске на 83-м году скончался академик Российской академии наук, специалист в области теплофизики и физической гидродинамики Владимир Накоряков. Он был одним из создателей наукограда.

По сообщению пресс-службы Сибирского отделения РАН, ученый умер утром в воскресенье, 1 апреля. Владимир Накоряков родился в городе Петровск-Забайкальский в Забайкальском крае, окончил Томский политехнический институт, передает ТАСС. Работал ректором Новосибирского государственного университета, заместителем председателя президиума Сибирского отделения Академии наук СССР, возглавлял Институт теплофизики Сибирского отделения РАН. Действительный член Академии наук СССР с 1987 года, академик РАН с 1991-го.

Прощание с академиком Накоряковым планируется на вторник, 3 апреля, время церемонии уточняется.

В июне 2007 года Владимиру Накорякову была вручена престижная Международная премия «Глобальная энергия» за проект «Физико-технические основы теплоэнергетических технологий — гидродинамика, теплообмен, нестационарные и волновые процессы в многофазных средах». Премию вручал лично Владимир Путин.

«Академгородок — такой же символ российской науки, как Оксфорд или Кембридж в Англии, Принстонский, Гарвардский, Стендфордский университеты в США, Цукуба в Японии и т. д. Сейчас только неглубокие люди могут утверждать, что страна может лидировать в постиндустриальном обществе без своей фундаментальной науки, — писал академик Накоряков в газете «Советская Сибирь» в 2007 году. Он утверждал, что Академгородок «надо оздоравливать».

«Ученый в основном должен думать, писать статьи, придумывать формулы, проводить эксперимент, удивляться новым результатам, удивлять этими результатами окружающий мир, тогда пойдут инновации, тогда появится настоящий авторитет, появятся нобелевские лауреаты, — писал Владимир Накоряков. — Русский народ корпоративный и коллективный. Жизнь в Академгородке создает особые условия для коллективной и корпоративной деятельности, и оформление Академгородка в виде города науки очень способствовало бы повышению престижа сибирской науки. Это подняло бы настроение и дух тем, кто отдал и стремится отдать жизнь фундаментальной науке. Нужно вернуть Академгородку его главную миссию — создание фундаментальной науки и воспитание людей, способных для работы в ней».

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