Умер создатель наукограда академик Владимир Накоряков

Прощание с академиком Накоряковым планируется на вторник, 3 апреля, время церемонии уточняется.



В июне 2007 года Владимиру Накорякову была вручена престижная Международная премия «Глобальная энергия» за проект «Физико-технические основы теплоэнергетических технологий — гидродинамика, теплообмен, нестационарные и волновые процессы в многофазных средах». Премию вручал лично Владимир Путин.



«Академгородок — такой же символ российской науки, как Оксфорд или Кембридж в Англии, Принстонский, Гарвардский, Стендфордский университеты в США, Цукуба в Японии и т. д. Сейчас только неглубокие люди могут утверждать, что страна может лидировать в постиндустриальном обществе без своей фундаментальной науки, — писал академик Накоряков в газете «Советская Сибирь» в 2007 году. Он утверждал, что Академгородок «надо оздоравливать».



«Ученый в основном должен думать, писать статьи, придумывать формулы, проводить эксперимент, удивляться новым результатам, удивлять этими результатами окружающий мир, тогда пойдут инновации, тогда появится настоящий авторитет, появятся нобелевские лауреаты, — писал Владимир Накоряков. — Русский народ корпоративный и коллективный. Жизнь в Академгородке создает особые условия для коллективной и корпоративной деятельности, и оформление Академгородка в виде города науки очень способствовало бы повышению престижа сибирской науки. Это подняло бы настроение и дух тем, кто отдал и стремится отдать жизнь фундаментальной науке. Нужно вернуть Академгородку его главную миссию — создание фундаментальной науки и воспитание людей, способных для работы в ней».