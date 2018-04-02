Один из лидеров «Байкал-Энергии» Никита Иванов покидает команду

Иркутская «Байкал-Энергия» понесла первые потери в составе в наступившее межсезонье. Один из лидеров бело-синих в прошедшем сезоне форвард Никита Иванов возвращается в московское «Динамо». Как сообщает пресс-служба столичного клуба, 21-летний хоккеист уже подписал контракт с родной командой, в которой выступал с 2013 по 2016 год.

Напомним, в «Байкал-Энергию» Никита Иванов перешел летом 2017 года из шведского «Венерсборга». В составе нашей дружины он провел 33 матча в чемпионате России, в которых забил 25 мячей и сделал 9 голевых передач, а также завоевал бронзовые медали. Отметим, что в списке бомбардиров бело-синих Никита Иванов занял второе место после Александра Егорычева, который наколотил в прошедшем сезоне 28 мячей.