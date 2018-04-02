Один из лидеров «Байкал-Энергии» Никита Иванов покидает команду
Форвард возвращается в московское «Динамо».
Форвард возвращается в московское «Динамо».
Иркутская «Байкал-Энергия» понесла первые потери в составе в наступившее межсезонье. Один из лидеров
Напомним, в «Байкал-Энергию» Никита Иванов перешел летом 2017 года из шведского «Венерсборга». В составе нашей дружины он провел 33 матча в чемпионате России, в которых забил 25 мячей и сделал 9 голевых передач, а также завоевал бронзовые медали. Отметим, что в списке бомбардиров
Добавим, что в своем юном для хоккеиста возрасте Никита Иванов, который является мастером спорта международного класса, может похвастаться солидной коллекцией наград. В его активе два титула чемпиона мира, две серебряные и две бронзовые медали чемпионата России.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.