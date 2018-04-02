Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы 200 лет греемся российским газом»: в Лондоне напомнили Мэй
«Дипскандал» выходит боком: русский ответ возмутил канадцев
Как семьи отвоевывают кровных детей у суррогатных матерей
Россия представит "ясное предложение" по "делу Скрипаля"
Ученые открыли «новый орган»
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Разорвал "Кольцо анаконды": Путин сломал план Запада - эксперт
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
«Вспомнили, сколько летит ракета до Лондона?»: ответ британцам
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
СМИ: в ДНР назвали причину "нездорового интереса" США к Донбассу
Вокс поведала о домогательствах в «Ленинграде»
Пелагея выступила в Рязани в легком «цветочном» платье
Толкалина, Высоцкая, Барановская блистали на премии в Москве
Ученые открыли «новый орган»
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
08:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Один из лидеров «Байкал-Энергии» Никита Иванов покидает команду

Форвард возвращается в московское «Динамо».

Иркутская «Байкал-Энергия» понесла первые потери в составе в наступившее межсезонье. Один из лидеров бело-синих в прошедшем сезоне форвард Никита Иванов возвращается в московское «Динамо». Как сообщает пресс-служба столичного клуба, 21-летний хоккеист уже подписал контракт с родной командой, в которой выступал с 2013 по 2016 год.

Напомним, в «Байкал-Энергию» Никита Иванов перешел летом 2017 года из шведского «Венерсборга». В составе нашей дружины он провел 33 матча в чемпионате России, в которых забил 25 мячей и сделал 9 голевых передач, а также завоевал бронзовые медали. Отметим, что в списке бомбардиров бело-синих Никита Иванов занял второе место после Александра Егорычева, который наколотил в прошедшем сезоне 28 мячей.

Добавим, что в своем юном для хоккеиста возрасте Никита Иванов, который является мастером спорта международного класса, может похвастаться солидной коллекцией наград. В его активе два титула чемпиона мира, две серебряные и две бронзовые медали чемпионата России.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном сорвался из-за травмы американца
Александр Овечкин сыграл свой 1000-й матч в НХЛ
СК попросили возбудить дело против Росгвардии в Кемерово
В чем обвиняют дагестанского миллиардера Зиявудина Магомедова
Кто должен отвечать за имущество гостей в отелях
Китай вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США
Белоруссия предложила РФ создать единый продовольственный рынок
Китайская космическая станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере
Полпред президента представил властям Кузбасса врио губернатора
Спорт
Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе не получался Эту игру было сложно смотреть, лучше про нее читать: «Зенит» забил два при одном моменте, а «Уфу» теперь еще больше хочется видеть в Европе
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
К юбилею Александра Збруева: 20 лучших фильмов с артистом 31 марта Александру Збруеву исполнилось 80 лет — в честь этой даты «Кино Mail.Ru» предлагает подборку лучших ролей прекрасного актера
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь