В Зеленогорске «гражданин СССР» устроил скандал в кабинете приставов

В Зеленогорске должник пытался спровоцировать конфликт в отделе судебных приставов. Он зашел в один из кабинетов с камерой, назвав себя «гражданином СССР». Должник хотел опубликовать скандальную запись в интернете.

«Однако достичь своей цели ему не удалось: сотрудники отдела на провокации не поддались, но при этом напомнили мужчине о наличии за ним “коммунальной” задолженности в размере 64 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе УФССП по Красноярскому краю.

Пока житель Зеленогорска устраивал «акцию протеста», пристав-исполнитель составила акт описи и ареста имущества, принадлежащего мужчине. Сотрудник внес в список видеокамеру, планшет и мобильный телефон.

На этом скандал не закончился. Должник вызвал полицию, «рассчитывая на помощь в восстановлении справедливости и законности». Правоохранители объяснили мужчине, что ему все же придется погасить задолженность.