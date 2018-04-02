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07:14 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Зеленогорске «гражданин СССР» устроил скандал в кабинете приставов

Мужчина задолжал за коммунальные услуги 64 тысячи рублей.

В Зеленогорске должник пытался спровоцировать конфликт в отделе судебных приставов. Он зашел в один из кабинетов с камерой, назвав себя «гражданином СССР». Должник хотел опубликовать скандальную запись в интернете.

«Однако достичь своей цели ему не удалось: сотрудники отдела на провокации не поддались, но при этом напомнили мужчине о наличии за ним “коммунальной” задолженности в размере 64 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе УФССП по Красноярскому краю.

Пока житель Зеленогорска устраивал «акцию протеста», пристав-исполнитель составила акт описи и ареста имущества, принадлежащего мужчине. Сотрудник внес в список видеокамеру, планшет и мобильный телефон.

На этом скандал не закончился. Должник вызвал полицию, «рассчитывая на помощь в восстановлении справедливости и законности». Правоохранители объяснили мужчине, что ему все же придется погасить задолженность.

«Спустя некоторое время должник явился в отдел судебных приставов, но не за скандалом, а для оплаты долгов в полном объеме», — подытожили в ведомстве.

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