В Зеленогорске «гражданин СССР» устроил скандал в кабинете приставов
Мужчина задолжал за коммунальные услуги 64 тысячи рублей.
Мужчина задолжал за коммунальные услуги 64 тысячи рублей.
В Зеленогорске должник пытался спровоцировать конфликт в отделе судебных приставов. Он зашел в один из кабинетов с камерой, назвав себя «гражданином СССР». Должник хотел опубликовать скандальную запись в интернете.
«Однако достичь своей цели ему не удалось: сотрудники отдела на провокации не поддались, но при этом напомнили мужчине о наличии за ним “коммунальной” задолженности в размере 64 тысяч рублей», — рассказали в
На этом скандал не закончился. Должник вызвал полицию, «рассчитывая на помощь в восстановлении справедливости и законности». Правоохранители объяснили мужчине, что ему все же придется погасить задолженность.
«Спустя некоторое время должник явился в отдел судебных приставов, но не за скандалом, а для оплаты долгов в полном объеме», — подытожили в ведомстве.
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