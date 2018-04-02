В Уфе представлена выставка старинных предметов из бабушкиных сундуков
УФА, 2 апр 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. С 29 марта по 29 июня
УФА, 2 апр 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. С 29 марта по 29 июня
«Бабушкин сундук» — это собирательный образ предметов, которые на протяжении многих десятилетии бережно хранятся в наших семьях. Посетители выставки смогут познакомиться с историческим прошлым, традиционным бытом и обычаями жителей Уфы, пополнить знания в области истории города, краеведения, культуры народов Башкортостана.
Основу экспозиции составляют подлинные музейные предметы старины из фондов музея. На выставке представлены элементы реконструкции традиционного интерьера, предметы одежды и головных уборов, ручной ткацкий станок, образцы народной вышивки, рушники, посуду, салфетки, подзоры, инструменты рукоделия.
Выставка проходит по адресу: г. Уфа, ул. Лесотехникума, 49 (остановка общественного транспорта ТК «Октябрьский»).
Вход свободный. Экскурсии бесплатные. Запись на проведение экскурсий по телефону
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