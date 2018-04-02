В Уфе представлена выставка старинных предметов из бабушкиных сундуков

«Бабушкин сундук» — это собирательный образ предметов, которые на протяжении многих десятилетии бережно хранятся в наших семьях. Посетители выставки смогут познакомиться с историческим прошлым, традиционным бытом и обычаями жителей Уфы, пополнить знания в области истории города, краеведения, культуры народов Башкортостана.