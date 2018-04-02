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07:36 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе представлена выставка старинных предметов из бабушкиных сундуков

УФА, 2 апр 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. С 29 марта по 29 июня музей-заповедник «Древняя Уфа» приглашает посетить новую выставку «Бабушкин сундучок» из фондов филиала Музея зодчества Башкортостана.

«Бабушкин сундук» — это собирательный образ предметов, которые на протяжении многих десятилетии бережно хранятся в наших семьях. Посетители выставки смогут познакомиться с историческим прошлым, традиционным бытом и обычаями жителей Уфы, пополнить знания в области истории города, краеведения, культуры народов Башкортостана.

Основу экспозиции составляют подлинные музейные предметы старины из фондов музея. На выставке представлены элементы реконструкции традиционного интерьера, предметы одежды и головных уборов, ручной ткацкий станок, образцы народной вышивки, рушники, посуду, салфетки, подзоры, инструменты рукоделия.

Выставка проходит по адресу: г. Уфа, ул. Лесотехникума, 49 (остановка общественного транспорта ТК «Октябрьский»).

Вход свободный. Экскурсии бесплатные. Запись на проведение экскурсий по телефону 8 (347) 287−29−42. Сайт: www.drufa.ru.

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