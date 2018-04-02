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07:42 (мск), источник: ТАСС

В Москве в понедельник ожидается небольшие осадки и до 10 градусов тепла

Порывы ветра достигнут 17 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 62% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Reuters

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Облачность, небольшие осадки и до плюс десяти градусов ожидается в Москве в понедельник днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ветер южный, 5−10 м/с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление — 740 мм ртутного столба.

Жителей Подмосковья в понедельник ожидает повышение температуры до плюс 11 градусов.

В ночь на вторник в столице температура опустится до 3−5 градусов тепла, сохранится облачность, прогнозируют небольшие осадки.

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