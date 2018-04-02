35 ледовых переправ закрыли в Иркутской области

В Иркутской области стремительно тает лед. Каждый день сотрудники ГИМС следят за порядком в районе ледовых переправ, 36 из которых уже закрыли на прошлых выходных.

— Во всех потенциально опасных местах дежурят спасатели, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. — Всего возле водоемов работают 500 патрульных служб, в которых около 1500 сотрудников.

Также закрыли 93 возможных съезда на лед. Также поставили 695 запрещающих знака.

На водителей, которые допустили съезд на лед, составили 42 протокола.

— Также органы местного самоуправления в потенциально опасных местах и в местах массового выхода выставляли 78 спасательных постов, — добавляют в пресс-службе.