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08:50 (мск), источник: Комсомольская правда

35 ледовых переправ закрыли в Иркутской области

Также перекрыли 93 места возможного съезда на лед.

В Иркутской области стремительно тает лед. Каждый день сотрудники ГИМС следят за порядком в районе ледовых переправ, 36 из которых уже закрыли на прошлых выходных.

— Во всех потенциально опасных местах дежурят спасатели, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. — Всего возле водоемов работают 500 патрульных служб, в которых около 1500 сотрудников.

Также закрыли 93 возможных съезда на лед. Также поставили 695 запрещающих знака.

На водителей, которые допустили съезд на лед, составили 42 протокола.

— Также органы местного самоуправления в потенциально опасных местах и в местах массового выхода выставляли 78 спасательных постов, — добавляют в пресс-службе.

Всего в настоящее время в регионе еще действуют 19 ледовых переправ — Усть-Кутском, Киренском, Мамско-Чуйском, Казачинско-Ленском и других районах.

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