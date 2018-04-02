35 ледовых переправ закрыли в Иркутской области
Также перекрыли 93 места возможного съезда на лед.
Также перекрыли 93 места возможного съезда на лед.
В Иркутской области стремительно тает лед. Каждый день сотрудники ГИМС следят за порядком в районе ледовых переправ, 36 из которых уже закрыли на прошлых выходных.
— Во всех потенциально опасных местах дежурят спасатели, — сообщили в
Также закрыли 93 возможных съезда на лед. Также поставили 695 запрещающих знака.
— Также органы местного самоуправления в потенциально опасных местах и в местах массового выхода выставляли 78 спасательных постов, — добавляют в
Всего в настоящее время в регионе еще действуют 19 ледовых переправ —
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