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07:31 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске началась «Театральная весна»

XXV городской фестиваль-конкурс любительских театров открывается сегодня, 2 апреля в 19.00, в театре «Студия» Л. Ермолаевой".

За 25 лет в рамках «Театральной весны» было показано около 500 спектаклей, которые посмотрели тысячи омских зрителей.

В XXV фестивале принимают участие такие коллективы, как образцовый литературный театр «РИФ» (Городской дворец детского и юношеского творчества), кинотеатральное отделение «Гудвины» (ДК им. Красной Гвардии), образцовый театральный коллектив «Калейдоскоп» (ДК имени Часницкого), образцовый детский коллектив «Театр СКАЗКИ» (Центр творчества «Созвездие»), театр-студия «Каруселька» (Государственный центр народного творчества) и другие.

Оценивать работы 21 конкурсанта (для сравнения: в 2014 году их было 15, в 2017 — 19) будет жюри, в которое входят омские преподаватели, актёры, журналисты. Интересно, что в афише будет представлено имя молодого омского драматурга Серафимы Орловой с новой пьесой 2017 года «Аста», которая вошла в шорт-лист фестиваля «Маленькая ремарка», а в декабре 2017 года в Москве, в РАМТе, прошли читки этой пьесы, где молодой драматург стала победителем конкурса «В поисках новой пьесы».

Показы продлятся до 23 апреля, а торжественное закрытие и церемония награждения победителей фестиваля-конкурса «Театральная весна» пройдут 26 апреля в театре «Студия» Любови Ермолаевой.

«Победители фестиваля, как и прежде, будут объявлены в восьми номинациях. Среди них: лучший спектакль (Гран-при), лучшая режиссура, лучшая женская роль, лучшая мужская роль, лучшая роль второго плана, лучшая сценография, а также специальные призы жюри. Кроме того, победители в номинациях “Лучший спектакль для детей” и “Лучший спектакль для взрослых” по традиции станут обладателями статуэтки “Крылатый гений” — главного переходящего приза фестиваля. Организаторы фестиваля также учредили специальную номинацию имени режиссера и педагога театра “Студия” Любови Ермолаевой» Юрия Шушковского «Философия режиссуры». Все участники фестиваля будут награждены дипломами и памятными подарками, — сообщила начальник отдела дополнительного образования, искусств и культурно-досуговой деятельности городского департамента культуры Майя Карымова.

Афиша фестиваля размещена на официальном сайте театра «Студия» Л. Ермолаевой.

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