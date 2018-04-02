На ледовых переправах Омской области снизили грузоподъемность

В Омской области продолжают действовать восемь ледовых переправ . С приходом весны на них началось постепенное снижение грузоподъемности до 10−15 тонн.

1. Изюкская ледовая переправа в Тевризском районе, соединяющая Тевриз и Александровку — 10 тонн;

2. Белоярская ледовая переправа в Тевризском районе, соединяющая Тевриз и Кузнецово — 10 тонн;

3. Бородинская ледовая переправа в Тевризском районе, соединяющая Тевриз и Бородинку — 10 тонн;

4. Знаменская ледовая переправа в Знаменском районе, соединяющая Знаменское и Качуково — 10 тонн;

5. Усть-Шишовская ледовая переправа в Знаменском районе, соединяющая Усть-Шиш и Тузаклы — 10 тонн;

6. Никольская ледовая переправа в Усть-Ишимском районе, соединяющая Усть-Ишим и Никольск — 15 тонн;

7. Аксеновская ледовая переправа в Усть-Ишимском районе, соединяющая Аксеново — Ярково — 10 тонн.

8. Большереченская ледовая переправа в Большереченском районе, соединяющая Большеречье и Муромцево — 10 тонн;.