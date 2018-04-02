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07:42 (мск), источник: Om1.ru

На ледовых переправах Омской области снизили грузоподъемность

В регионе осталось восемь ледовых дорог.

В Омской области продолжают действовать восемь ледовых переправ. С приходом весны на них началось постепенное снижение грузоподъемности до 10−15 тонн.

На сегодняшний день, 2 апреля, максимально безопасная нагрузка на лед составляет:

1. Изюкская ледовая переправа в Тевризском районе, соединяющая Тевриз и Александровку — 10 тонн;
2. Белоярская ледовая переправа в Тевризском районе, соединяющая Тевриз и Кузнецово — 10 тонн;
3. Бородинская ледовая переправа в Тевризском районе, соединяющая Тевриз и Бородинку — 10 тонн;
4. Знаменская ледовая переправа в Знаменском районе, соединяющая Знаменское и Качуково — 10 тонн;
5. Усть-Шишовская ледовая переправа в Знаменском районе, соединяющая Усть-Шиш и Тузаклы — 10 тонн;
6. Никольская ледовая переправа в Усть-Ишимском районе, соединяющая Усть-Ишим и Никольск — 15 тонн;
7. Аксеновская ледовая переправа в Усть-Ишимском районе, соединяющая Аксеново — Ярково — 10 тонн.
8. Большереченская ледовая переправа в Большереченском районе, соединяющая Большеречье и Муромцево — 10 тонн;.

Напомним, что в конце марта в Черлакском районе закрыли первую ледовую переправу из-за изменения структуры льда и трещин по обоим берегам.

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