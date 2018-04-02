На ледовых переправах Омской области снизили грузоподъемность
В регионе осталось восемь ледовых дорог.
В регионе осталось восемь ледовых дорог.
В Омской области продолжают действовать восемь ледовых переправ. С приходом весны на них началось постепенное снижение грузоподъемности до 10−15 тонн.
На сегодняшний день, 2 апреля, максимально безопасная нагрузка на лед составляет:
1. Изюкская ледовая переправа в Тевризском районе, соединяющая Тевриз и Александровку — 10 тонн;
2. Белоярская ледовая переправа в Тевризском районе, соединяющая Тевриз и Кузнецово — 10 тонн;
3. Бородинская ледовая переправа в Тевризском районе, соединяющая Тевриз и Бородинку — 10 тонн;
4. Знаменская ледовая переправа в Знаменском районе, соединяющая Знаменское и Качуково — 10 тонн;
5.
6. Никольская ледовая переправа в
7. Аксеновская ледовая переправа в
8. Большереченская ледовая переправа в Большереченском районе, соединяющая Большеречье и Муромцево — 10 тонн;.
Напомним, что в конце марта в Черлакском районе закрыли первую ледовую переправу
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