ЧОП охранял ТЦ «Зимняя Вишня» незаконно

Частное охранное предприятие, которое работало в ТЦ «Зимняя Вишня», не имело права оказывать охранные услуги, предусмотренные договором с торговым центром.

Об этом сообщает «Коммерсант.ru». В Следственный комитет обратился директор Росгвардии Виктор Зотов с обращением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников кемеровского Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля (ЦЛРРиГК), который мог допустить неподготовленных охранников к работе в месте массового пребывания граждан.

Как выяснилось, ЧОП «Центр защиты» незаконно осуществлял охрану ТЦ «Зимняя Вишня». Лицензия ЧОПа не позволяла ему охранять такие объекты. Также ЧОП не имел права осуществлять пультовую охрану. В соответствии с договором с ТРЦ, приезд групп быстрого реагирования осуществлялся по вызову с помощью тревожной кнопки. Также ЧОП не имел права консультировать заказчика по вопросам безопасности. Кемеровский ЦЛРРиГК не мог не знать обо всех этих фактах, тем не менее выдал лицензию ЧОП «Центр защиты» на охрану ТЦ «Зимняя Вишня».

Владельцами ЧОПа оказались сыновья бывшего начальника областного управления вневедомственной охраны, ныне структурного подразделения Росгвардии, ныне покойного Павла Блинкова Петр и Сергей Блинковы. От отца им достались три ЧОПа: «Центр защиты», ФУЧО и «Русский стандарт». По госконтрактам эти предприятия работали в том числе с кемеровскими больницами, образовательными учреждениями, городской администрацией, областным департаментом соцзащиты и местным отделением Росреестра. Сейчас все предприятия братьев Блинковых ликвидированы.