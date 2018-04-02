Первая неделя апреля: погода в Иркутской области будет переменчивой

В начале недели ожидаются снег и штормовой ветер. Ночью температура будет опускаться до -13-ти градусов. А днём столбик термометра будет прыгать от -2-х до +7 градусов.

— К нам приходит арктическая холодная воздушная масса. И поэтому в течение недели в большинстве дней оказывать влияние на наш регион. Но к выходным дням на регион вновь вернётся весенняя погода, — говорит начальник отдела метеопрогнозов Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.