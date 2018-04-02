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08:46 (мск), источник: Вести Иркутск

Первая неделя апреля: погода в Иркутской области будет переменчивой

Весенний месяц сразу познакомит жителей Иркутской области с причудливостью своего характера.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 62% 760 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Вести Иркутск

В начале недели ожидаются снег и штормовой ветер. Ночью температура будет опускаться до -13-ти градусов. А днём столбик термометра будет прыгать от -2-х до +7 градусов.

— К нам приходит арктическая холодная воздушная масса. И поэтому в течение недели в большинстве дней оказывать влияние на наш регион. Но к выходным дням на регион вновь вернётся весенняя погода, — говорит начальник отдела метеопрогнозов Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

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