Первая неделя апреля: погода в Иркутской области будет переменчивой
Весенний месяц сразу познакомит жителей Иркутской области с причудливостью своего характера.
Весенний месяц сразу познакомит жителей Иркутской области с причудливостью своего характера.
В начале недели ожидаются снег и штормовой ветер. Ночью температура будет опускаться до -13-ти градусов. А днём столбик термометра будет прыгать от -2-х до +7 градусов.
— К нам приходит арктическая холодная воздушная масса. И поэтому в течение недели в большинстве дней оказывать влияние на наш регион. Но к выходным дням на регион вновь вернётся весенняя погода, — говорит начальник отдела метеопрогнозов Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.
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