Жителей Казани предупреждают о тумане и гололеде
На этой неделе в Казани и Татарстане потеплеет.
На этой неделе в Казани и Татарстане потеплеет.
Однако, в понедельник снова придется потерпеть погодный сюрприз: синоптики предупреждают, что днем 2 апреля в Казани и по республике будет туман, а утром — гололед. В целом по республике днем будет +1 +6, по Казани +3 +5. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси.
Во вторник, 3 апреля, по республике переменная облачность. Без осадков. Ветер
4 апреля также переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами мокрый снег и дождь. Ночью от 0 до -5. Днем +1 +6. На дорогах местами гололедица.
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