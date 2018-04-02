Жителей Казани предупреждают о тумане и гололеде

Однако, в понедельник снова придется потерпеть погодный сюрприз: синоптики предупреждают, что днем 2 апреля в Казани и по республике будет туман, а утром — гололед. В целом по республике днем будет +1 +6, по Казани +3 +5. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси.