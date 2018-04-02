Жители ЖК «Данилиха» просят построить детский сад в микрорайоне

В течение двух недель жители ЖК провели серию собраний и составили резолюции, в которых высказали свою тревогу по поводу возможности строительства культового здания. В резолюции на имя городских властей внесены пожелания размещения на этом месте детского сада-яслей, ФОКа или парка.

Резолюции собраний пока еще не передавались властям. Напомним, планы строительства мечети за рынком появились в 2016 году. Проведенный летом того года агентством «СВОИ» социологический опрос показал, что 70% жителей микрорайона против планов возведения здесь религиозного здания. В том же году прошла серия пикетов по этому вопросу. Достраивавшийся тогда ЖК «Данилиха» на тот момент не был достроен.