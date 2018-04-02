Жители ЖК «Данилиха» просят построить детский сад в микрорайоне
ПЕРМЬ, 2 апреля, ФедералПресс. Жители нового ЖК, построенного на пересечении улиц Крылова, Данилихинской, Полевой и Уральских партизан — протестуют против возможного строительства мечети в непосредственной близости к их жилью, по адресу Крылова 36-в, сообщает ИА «Перископ».
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