В Санкт-Петербурге умер правнук композитора Римского-Корсакова.

Об этом стало известно в пятницу, 30 апреля. Александр Римский-Корсаков ушел из жизни на 82-м году жизни. Всю жизнь правнук известного композитора трудился в Радиевом институте имени Хлопина, где прошел путь от младшего научного сотрудника до генерального директора.