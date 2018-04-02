В Санкт-Петербурге умер правнук композитора Римского-Корсакова
Александр ушел на 82-м году жизни.
Александр ушел на 82-м году жизни.
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Об этом стало известно в пятницу, 30 апреля. Александр
В 1985 году он защитил докторскую диссертацию. Также Александр был в числе сотрудников института, которые проводили обследование станции в Чернобыле после взрыва.
Мы приносим соболезнования близким и родным Александра
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