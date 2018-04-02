К середине недели в Калининградской области потеплеет до +18°С
В ближайшую неделю в Калининградскую область придёт долгожданная весна. Об этом сообщат Гидрометцентр.
В ближайшую неделю в Калининградскую область придёт долгожданная весна. Об этом сообщат Гидрометцентр.
В среду, 4 апреля, в регионе потеплеет до +18°С. До этого
Ночью столбик термометра покажет +4…7°С.
Кроме этого, синоптики обещают сильный переменчивый ветер.
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