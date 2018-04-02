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14:02 (мск), источник: Калининград.Ru

К середине недели в Калининградской области потеплеет до +18°С

В ближайшую неделю в Калининградскую область придёт долгожданная весна. Об этом сообщат Гидрометцентр.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 75% 760 мм рт. ст. 6 м/с

В среду, 4 апреля, в регионе потеплеет до +18°С. До этого по-прежнему возможны ночные заморозки, а к концу рабочей недели установится ясная погода и +11…14°С в дневные часы.

Ночью столбик термометра покажет +4…7°С.

Кроме этого, синоптики обещают сильный переменчивый ветер.

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