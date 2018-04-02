В Самарском регионе ожидается потепление
То, что сильный воскресный снегопад останется последним в сезоне, областные синоптики не обещают. Однако прогнозируют в первые дни апреля погоду, чуть более похожую на весеннюю.
То, что сильный воскресный снегопад останется последним в сезоне, областные синоптики не обещают. Однако прогнозируют в первые дни апреля погоду, чуть более похожую на весеннюю.
Ко вторнику осадки должны полностью прекратиться, на небе появится солнце, а дневные температуры будут колебаться в от 2 до 7 градусов тепла. Ночами пока еще будет слегка подмораживать — от 0 до -5 градусов по Цельсию.
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