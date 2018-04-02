Жителям Новосибирска обещают потепление в ближайшие дни

Источник: Комсомольская правда

Температура воздуха в Новосибирске поднимется до плюс пяти градусов в четверг, 5 апреля.

— В атмосфере будут меняться потоки. Если сейчас они северо-западные и северные, то на пятое число мы ждем смену движения воздушных масс на более южные. Воздушные массы будут поступать не с районов севера, а с юга — с районов Казахстана, — рассказали «Комсомольской правде» в Западносибирском Гидрометцентре.

Ближайшие дни еще будет прохладно. Во вторник прогнозируется мокрый снег, северо-западный ветер силой от 5 до 10 метров в секунду. Днем температура будет колебаться от нуля до минус двух градусов.

С ростом атмосферного давления в среду осадки прекратятся. Ветер ожидается северо-западный и слабый. Днем температура воздуха составит около нуля.