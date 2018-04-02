Жителям Новосибирска обещают потепление в ближайшие дни
Температура воздуха в четверг поднимется до плюс пяти градусов.
Температура воздуха в четверг поднимется до плюс пяти градусов.
Температура воздуха в Новосибирске поднимется до плюс пяти градусов в четверг, 5 апреля.
— В атмосфере будут меняться потоки. Если сейчас они
Ближайшие дни еще будет прохладно. Во вторник прогнозируется мокрый снег,
С ростом атмосферного давления в среду осадки прекратятся. Ветер ожидается
Синоптики отмечают, что, скорее всего, неустойчивый характер погоды сохранится, поскольку атмосфера очень подвижна и смена воздушных потоков будет продолжаться. Поэтому возможны новые похолодания.
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