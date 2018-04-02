Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне высмеяли «вернувшуюся домой» американскую ракету
Ответ «Газпрома» Киеву за арест имущества на Украине
Как семьи отвоевывают кровных детей у суррогатных матерей
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Разорвал "Кольцо анаконды": Путин сломал план Запада - эксперт
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
«Вспомнили, сколько летит ракета до Лондона?»: ответ британцам
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
СМИ: в ДНР назвали причину "нездорового интереса" США к Донбассу
Вокс поведала о домогательствах в «Ленинграде»
44-летняя Королева повеселилась на юбилее Винокура
Оксану Федорову раскритиковали за неудачный макияж
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Почти половина генетических тестов могут врать
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
09:00 (мск), источник: VN.ru

Необычный рояль появился на вокзале Новосибирск-Главный

На станции появился рояль, оформленный черно-белыми изображениями с видами самого вокзала, Западно-Сибирской железной дороги и достопримечательностей Новосибирска.

Источник: Михаил Лыконосов

«Музыкальный инструмент расположен около зимнего сада в зале ожидания на втором этаже в свободном доступе для музицирования пассажиров и посетителей», — сообщил VN.ru пресс-секретарь Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги Михаил Лыкосов.

Кстати, рояль — не первый музыкальный инструмент, установленный на вокзале Новосибирска. Уже несколько лет в восточном зале ожидания стоит художественно оформленное пианино. В ожидании поезда пассажиры могут скоротать время, порадовав себя и окружающих живой музыкой.

«Новосибирск-Главный планомерно развивает ряд бесплатных сервисов для пассажиров, чтобы сделать их пребывание на вокзале более интересным и комфортным, — добавил представитель Западно-Сибирской железной дороги. —  В частности, здесь работает единственный в стране кинозал ожидания, два раза в неделю с живой музыкой на вокзале выступают музыканты. Также на территории вокзала функционирует полка буккроссинга, интерактивные информационные панели с выходом на официальные страницы ОАО «РЖД», пригородного железнодорожного перевозчика АО «Экспресс-пригород» и Новосибирского автовокзала, информационно-справочного сервиса «ДубльГис».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Бетонными блоками перекрыли переправы в Ордынке
СК попросили возбудить дело против Росгвардии в Кемерово
В чем обвиняют дагестанского миллиардера Зиявудина Магомедова
Кто должен отвечать за имущество гостей в отелях
Китай вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США
Белоруссия предложила РФ создать единый продовольственный рынок
Китайская космическая станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере
Полпред президента представил властям Кузбасса врио губернатора
Спорт
Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе не получался Эту игру было сложно смотреть, лучше про нее читать: «Зенит» забил два при одном моменте, а «Уфу» теперь еще больше хочется видеть в Европе
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
К юбилею Александра Збруева: 20 лучших фильмов с артистом 31 марта Александру Збруеву исполнилось 80 лет — в честь этой даты «Кино Mail.Ru» предлагает подборку лучших ролей прекрасного актера
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь