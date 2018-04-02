Необычный рояль появился на вокзале Новосибирск-Главный
На станции появился рояль, оформленный
На станции появился рояль, оформленный
«Музыкальный инструмент расположен около зимнего сада в зале ожидания на втором этаже в свободном доступе для музицирования пассажиров и посетителей», — сообщил VN.ru
Кстати, рояль — не первый музыкальный инструмент, установленный на вокзале Новосибирска. Уже несколько лет в восточном зале ожидания стоит художественно оформленное пианино. В ожидании поезда пассажиры могут скоротать время, порадовав себя и окружающих живой музыкой.
«Новосибирск-Главный планомерно развивает ряд бесплатных сервисов для пассажиров, чтобы сделать их пребывание на вокзале более интересным и комфортным, — добавил представитель
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