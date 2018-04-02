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09:03 (мск), источник: АиФ Челябинск

Бездомный спас молодого челябинца, вернув ему похищенные документы

Мужчина нашёл паспорт и медкарту юноши в мусорном баке.

Бездомный мужчина нашёл похищенные у молодого челябинца документы и вернул их владельцу, которому требовалась операция на сердце, об этом на своей странице сообщил волонтёр Евгений Косовских.

Мужчина по имени Кирилл случайно отыскал папку с бумагами, в которой были паспорт 18-летнего юноши, а также результаты анализов и направление на операцию, в мусорном баке. Челябинец отправился по адресу прописки и отдал документы родителям молодого человека. Выяснилось, что юношу ограбили, а папку с важными бумагами преступники просто выбросили.

«В семье началась паника, ведь операция срывалась: без документов её могли перенести на много месяцев. Да и дополнительные расходы по восстановлению документов немалые. А тут наш друг в грязной куртке, рваных штанах со сказочно добрыми глазами и улыбкой стоит на лестничной клетке и протягивает папку с документами», — рассказал волонтёр.

По словам Евгения Косовских, женщина пыталась отблагодарить бездомного — отдала ему всю еду, которая была под рукой, а также немного денег.

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