На рабочей неделе в Воронежской области потеплеет до +14

В понедельник, 2 апреля, весь день будет пасмурно и дождливо, до +9 градусов. Ветер южного направления, 8−13 м/с.
Во вторник, 3 апреля, ночью +4 и ливень, днём +7 и небольшой дождь. Пасмурная погода сохранится, ветер сменит направление на юго-западное, снизив скорость до 5−10 м/с.
В среду, 4 апреля, ночью 0 градусов, днём до +8. Наконец-то выглянет солнце и будет сухо, ветер юго-западный, 5−10 м/с.
В четверг, 5 апреля, несмотря на ранние прогнозы синоптиков, минусовая температура вернется в регион — правда, градусники покажут ночью всего -1. Зато днём солнце прогреет воздух до +11, осадков не ожидается. Ветер сохранит скорость и направление.
Пятница, 6 апреля, станет самым тёплым днём на неделе. Если ночью столбики термометра опустятся до +2, то днём — поднимутся до +14. Ветер, как и прежде, сохранит скорость и направление.
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