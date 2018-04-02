На рабочей неделе в Воронежской области потеплеет до +14

Источник: AP 2018

В понедельник, 2 апреля, весь день будет пасмурно и дождливо, до +9 градусов. Ветер южного направления, 8−13 м/с.

Во вторник, 3 апреля, ночью +4 и ливень, днём +7 и небольшой дождь. Пасмурная погода сохранится, ветер сменит направление на юго-западное, снизив скорость до 5−10 м/с.

В среду, 4 апреля, ночью 0 градусов, днём до +8. Наконец-то выглянет солнце и будет сухо, ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В четверг, 5 апреля, несмотря на ранние прогнозы синоптиков, минусовая температура вернется в регион — правда, градусники покажут ночью всего -1. Зато днём солнце прогреет воздух до +11, осадков не ожидается. Ветер сохранит скорость и направление.