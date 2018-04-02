В Красноярске начали отбор факелоносцев зимней Универсиады-2019
Всего дирекция студенческих игр планирует отобрать 600 кандидатов.
Всего дирекция студенческих игр планирует отобрать 600 кандидатов.
Со 2 апреля стартовал отбор кандидатов, желающих стать факелоносцами эстафеты огня зимней Универсиады-2019. Об этом сообщили в
Подать заявку на участие могут совершеннолетние жители России. Жюри выберет наиболее достойных кандидатов, «добившихся успехов в спорте, научной, творческой, профессиональной или общественной деятельности».
«Претендовать на вступление в ряды факелоносцев могут не только именитые спортсмены, но и студенты, деятели науки, искусства, победители конкурсов на звание лучших по профессии, лидеры и активисты общественных движений. Всего планируется задействовать в проведении эстафеты огня не менее 600 факелоносцев», — рассказали в дирекции.
Напомним, участники эстафеты огня зимней Универсиады-2019 пронесут факел через 30 городов страны. Среди них: Москва, Архангельск,
Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что эстафету огня Универсиады-2019 в Красноярске готовят 28 человек. В течение года эксперты будут заниматься организацией этого мероприятия. Им предстоит определить, по каким улицам будут нести факел, кто выступит на мероприятии, а также сколько это будет стоить.
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