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08:56 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске начали отбор факелоносцев зимней Универсиады-2019

Всего дирекция студенческих игр планирует отобрать 600 кандидатов.

Со 2 апреля стартовал отбор кандидатов, желающих стать факелоносцами эстафеты огня зимней Универсиады-2019. Об этом сообщили в пресс-службе студенческих игр.

Подать заявку на участие могут совершеннолетние жители России. Жюри выберет наиболее достойных кандидатов, «добившихся успехов в спорте, научной, творческой, профессиональной или общественной деятельности».

«Претендовать на вступление в ряды факелоносцев могут не только именитые спортсмены, но и студенты, деятели науки, искусства, победители конкурсов на звание лучших по профессии, лидеры и активисты общественных движений. Всего планируется задействовать в проведении эстафеты огня не менее 600 факелоносцев», — рассказали в дирекции.

Результаты опубликуют 20 августа 2018 года. Для участия в конкурсе кандидатам необходимо до 2 мая заполнить заявку в системе «Молодежь России».

Напомним, участники эстафеты огня зимней Универсиады-2019 пронесут факел через 30 городов страны. Среди них: Москва, Архангельск, Санкт-Петербург, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Грозный, Казань, Екатеринбург, Владивосток. Эстафета стартует 20 сентября.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что эстафету огня Универсиады-2019 в Красноярске готовят 28 человек. В течение года эксперты будут заниматься организацией этого мероприятия. Им предстоит определить, по каким улицам будут нести факел, кто выступит на мероприятии, а также сколько это будет стоить.

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