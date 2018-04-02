Федеральная программа по охране Байкала будет продлена

Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на заседании расширенной коллегии министерства, сообщает 2 апреля пресс-служба правительства Иркутской области.

Комментируя итоги мероприятия, губернатор Сергей Левченко отметил важность принятого решения: «Хорошо, что сейчас и наша позиция — байкальских регионов, Минприроды России, Госдумы, и Совета Федерации, и счётной палаты совпала в том, что программу нужно продлевать».

При этом глава региона подчеркнул необходимость корректировки федерального законодательства, особенно в части обязательного прохождения экологической экспертизы любого объекта, планируемого к строительству на Байкальской природной территории.

«Может, для объектов, которые имеют серьёзные выбросы первого и второго класса опасности надо еще больше ужесточить условия. Но для тех, которые практически не влияют на окружающую среду, прохождение экологической экспертизы затягивает начало строительства на полгода, а объект такой, который можно за лето построить. Многие объекты социальной сферы, по моему убеждению, не нуждаются в экологической экспертизе. Если с этим согласятся, то это даст экологической экспертизе возможность более тщательно подходить к объектам, действительно загрязняющим окружающую среду», — считает Сергей Левченко.