Федеральная программа по охране Байкала будет продлена
В 2018 году предстоит реструктуризировать и согласовать проект программы по сохранению Байкала с учетом продления ещё на шесть лет.
В 2018 году предстоит реструктуризировать и согласовать проект программы по сохранению Байкала с учетом продления ещё на шесть лет.
Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на заседании расширенной коллегии министерства, сообщает 2 апреля
Комментируя итоги мероприятия, губернатор Сергей Левченко отметил важность принятого решения: «Хорошо, что сейчас и наша позиция — байкальских регионов, Минприроды России, Госдумы, и Совета Федерации, и счётной палаты совпала в том, что программу нужно продлевать».
«Может, для объектов, которые имеют серьёзные выбросы первого и второго класса опасности надо еще больше ужесточить условия. Но для тех, которые практически не влияют на окружающую среду, прохождение экологической экспертизы затягивает начало строительства на полгода, а объект такой, который можно за лето построить. Многие объекты социальной сферы, по моему убеждению, не нуждаются в экологической экспертизе. Если с этим согласятся, то это даст экологической экспертизе возможность более тщательно подходить к объектам, действительно загрязняющим окружающую среду», — считает Сергей Левченко.
Губернатор также отметил важность для Иркутской области увеличения на 4,46 млрд рублей финансирования приоритетных мероприятий государственной программы «Развитие лесного хозяйства». «В Иркутской области — самая большая в России расчётная лесосека, естественно, все задачи, все проблемы, которые существуют в лесном комплексе, у нас самые масштабные. На территории нашего региона реализуется пилотный проект по маркировке заготавливаемой древесины. Это признано очень успешной технологией, которую будут распространять на всю Россию», — сообщил глава региона.
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