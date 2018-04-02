Учитель истории из Челябинска стала лучшим педагогом Южного Урала

Учитель истории и обществознания гимназии № 1 из Челябинска Екатерина Казакова одержала победу в региональном этапе всероссийского конкурса «Учитель года — 2018», сообщает пресс-служба комитета по делам образования города.

— Конкурсы профессионального мастерства — это всегда фейерверк талантов и творчества. Когда конкурсы завершаются, творчество продолжает жить на уроках, — говорит председатель Комитета по делам образования Челябинска Светлана Портье. — В нашем городе действует эффективная система поддержки талантливых учителей. Поэтому практически каждое участие наших педагогов в профессиональных состязаниях пополняет копилку наших побед.

Теперь Челябинск примет следующий конкурс «Учитель года» областного уровня в 2019 году.