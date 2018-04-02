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09:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Учитель истории из Челябинска стала лучшим педагогом Южного Урала

В областном центре подвели итоги регионального конкурса «Учитель года — 2018».

Учитель истории и обществознания гимназии № 1 из Челябинска Екатерина Казакова одержала победу в региональном этапе всероссийского конкурса «Учитель года — 2018», сообщает пресс-служба комитета по делам образования города.

— Конкурсы профессионального мастерства — это всегда фейерверк талантов и творчества. Когда конкурсы завершаются, творчество продолжает жить на уроках, — говорит председатель Комитета по делам образования Челябинска Светлана Портье. — В нашем городе действует эффективная система поддержки талантливых учителей. Поэтому практически каждое участие наших педагогов в профессиональных состязаниях пополняет копилку наших побед.

Теперь Челябинск примет следующий конкурс «Учитель года» областного уровня в 2019 году.

Еще одну награду принесла городу учитель иностранного языка лицея № 82 Челябинска Ирина Аксенова. Она вошла в число победителей областного конкурса «Педагогический дебют».

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