В Прикамье в выходные может потеплеть до +15°С
По прогнозам специалистов, в этом году апрель окажется теплее прошлогоднего, и уже к середине месяца снег в Перми должен растаять.
По прогнозам специалистов, в этом году апрель окажется теплее прошлогоднего, и уже к середине месяца снег в Перми должен растаять.
Потепление ожидается
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