В Прикамье в выходные может потеплеть до +15°С

ГИС-центр ПГНИУ сообщает, что средняя температура воздуха в апреле на севере Пермского края ожидается около нормы, на юге на 1−2° выше нормы. Таким образом, в Перми нынешний апрель прогнозируется теплее прошлогоднего. Тогда средняя температура была ниже нормы на 0,4°.



Потепление ожидается 7—13 апреля , когда днем воздух может прогреться до +15°С. В этот период начнется активное таяние снега. К середине апреля в Перми ожидается сход снежного покрова.