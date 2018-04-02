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16:00 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье в выходные может потеплеть до +15°С

По прогнозам специалистов, в этом году апрель окажется теплее прошлогоднего, и уже к середине месяца снег в Перми должен растаять.

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Источник: Новости Перми

ГИС-центр ПГНИУ сообщает, что средняя температура воздуха в апреле на севере Пермского края ожидается около нормы, на юге на 1−2° выше нормы. Таким образом, в Перми нынешний апрель прогнозируется теплее прошлогоднего. Тогда средняя температура была ниже нормы на 0,4°.

Потепление ожидается 7—13 апреля, когда днем воздух может прогреться до +15°С. В этот период начнется активное таяние снега. К середине апреля в Перми ожидается сход снежного покрова.

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