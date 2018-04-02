Подышите в трубочку: в Перми ловили опасных водителей
Останавливали практически каждый второй автомобиль.
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Останавливали практически каждый второй автомобиль.
Особое внимание уделили Свердловскому району. Полицейские не стояли на одном месте, а курсировали по улицам. Если водитель сел за руль в нетрезвом состоянии, его могли задержать даже во дворе.
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