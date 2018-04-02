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09:10 (мск), источник: Вести - Пермь

Подышите в трубочку: в Перми ловили опасных водителей

Останавливали практически каждый второй автомобиль.

Особое внимание уделили Свердловскому району. Полицейские не стояли на одном месте, а курсировали по улицам. Если водитель сел за руль в нетрезвом состоянии, его могли задержать даже во дворе.

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