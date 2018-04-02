Наступивший апрель в Омской области будет холоднее обычного
По прогнозам метеорологов, наступивший апрель в Омской области будет холоднее обычного.
По прогнозам метеорологов, наступивший апрель в Омской области будет холоднее обычного.
Средняя температура в этом месяце ожидается от ноля до плюс четырёх, тогда как по многолетним данным она составляет от полутора градусов до четырех и выше.
В первой декаде апреля ожидаются снегопады, а по ночам морозы до 20 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 6 до +5. Лёд на реках пойдет с 12 по 25 апреля.
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