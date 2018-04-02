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09:14 (мск), источник: Вести - Омск

Наступивший апрель в Омской области будет холоднее обычного

По прогнозам метеорологов, наступивший апрель в Омской области будет холоднее обычного.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 62% 760 мм рт. ст. 2 м/с

Средняя температура в этом месяце ожидается от ноля до плюс четырёх, тогда как по многолетним данным она составляет от полутора градусов до четырех и выше.

В первой декаде апреля ожидаются снегопады, а по ночам морозы до 20 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 6 до +5. Лёд на реках пойдет с 12 по 25 апреля.

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