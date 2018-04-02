Петербуржцам пообещали потепление в начале рабочей недели.

Пресс-служба МЧС передала благоприятный прогноз на понедельник, 2 апреля. Синоптики уверяют, что температура воздуха в этот день прогреется до пяти градусов. В течение дня возможен дождь. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 12 метров в секунду.