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10:36 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Петербуржцам пообещали потепление в начале рабочей недели

МЧС передали весенний прогноз.

Петербуржцам пообещали потепление в начале рабочей недели.

Пресс-служба МЧС передала благоприятный прогноз на понедельник, 2 апреля. Синоптики уверяют, что температура воздуха в этот день прогреется до пяти градусов. В течение дня возможен дождь. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 12 метров в секунду.

Тем не менее, по утрам в городе все еще возможна гололедица.

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