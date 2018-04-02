Петербуржцам пообещали потепление в начале рабочей недели
МЧС передали весенний прогноз.
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МЧС передали весенний прогноз.
Петербуржцам пообещали потепление в начале рабочей недели.
Тем не менее, по утрам в городе все еще возможна гололедица.
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