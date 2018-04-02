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09:14 (мск), источник: Новый Калининград

Синоптики ожидают в середине недели в Калининграде до +16

На предстоящей рабочей неделе в Калининграде ожидается пасмурная погода и резкое потепление днём в среду и четверг.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 62% 760 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Новый Калининград

Ночные температуры будут составлять порядка 3−5 градусов тепла, сообщают гидрометеорологические службы.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в понедельник днём температура поднимется до +4, во вторник — до +8, в среду — +16, четверг — +15, пятницу — +9. Скорость ветра в течение пяти дней составит 3−5 м/c.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует аналогичные температурные показатели. Исключение — вторник (ночью до -2 градусов). Дожди возможны в понедельник, вторник, и четверг. При этом все пять рабочих дней будут облачными.

Относительно температурных показателей кардинально не отличается и прогноз погоды «Нового Калининграда». Что касается осадков, то их не ожидается вовсе, но при этом облачно будет с понедельника по четверг. В пятницу прогнозируется солнечная погода.

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