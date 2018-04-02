Синоптики ожидают в середине недели в Калининграде до +16

Источник: Новый Калининград

Ночные температуры будут составлять порядка 3−5 градусов тепла, сообщают гидрометеорологические службы.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в понедельник днём температура поднимется до +4, во вторник — до +8, в среду — +16, четверг — +15, пятницу — +9. Скорость ветра в течение пяти дней составит 3−5 м/c.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует аналогичные температурные показатели. Исключение — вторник (ночью до -2 градусов). Дожди возможны в понедельник, вторник, и четверг. При этом все пять рабочих дней будут облачными.