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09:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеж на пасхальный фестиваль «Светлый праздник» приедет победительница телепроекта «Большая опера»

В концертах также примет участие пианист Яков Кацнельсон.

С 10 по 14 апреля в Воронеже пройдет пасхальный фестиваль «Светлый праздник». В программе форума, который пройдет в филармонии, — музыка разных стилей: классические произведения для хора и симфонического оркестра, духовные песнопения, народные и патриотические песни, хоровые сочинения для детей, эстрадные композиции.

10 апреля дадут концерт детские хоровые коллективы Воронежа. 11 апреля выступят Мужской хор Воронежской филармонии и Губернаторский эстрадно-духовой оркестр. Начало концертов в 19.00.

13 и 14 апреля Воронежский симфонический оркестр под управлением Игоря Вербицкого сыграет увертюру «Светлый Праздник» Римского-Корсакова, Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Рахманинова, кантату «Москва» Чайковского. В концерте примут участие Мужской хор филармонии, хор театра оперы и балета, солисты — баритон Игорь Горностаев и меццо-сопрано Полина Шамаева — солистка Московского театра «Новая опера» и Венгерского государственного оперного театра, победитель пятого сезона телеконкурса «Большая опера», а также пианист Яков Кацнельсон. Начало концертов: 13 апреля в 19.00, 14 апреля в 18.00.

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