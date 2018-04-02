В Воронеж на пасхальный фестиваль «Светлый праздник» приедет победительница телепроекта «Большая опера»
В концертах также примет участие пианист Яков Кацнельсон.
В концертах также примет участие пианист Яков Кацнельсон.
С 10 по 14 апреля в Воронеже пройдет пасхальный фестиваль «Светлый праздник». В программе форума, который пройдет в филармонии, — музыка разных стилей: классические произведения для хора и симфонического оркестра, духовные песнопения, народные и патриотические песни, хоровые сочинения для детей, эстрадные композиции.
10 апреля дадут концерт детские хоровые коллективы Воронежа. 11 апреля выступят Мужской хор Воронежской филармонии и Губернаторский
13 и 14 апреля Воронежский симфонический оркестр под управлением Игоря Вербицкого сыграет увертюру «Светлый Праздник»
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