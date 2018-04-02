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09:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Авария: нет воды в Ленинском, Октябрьском и Заводском районах

Об этом сообщили в контакт-центре ЖКХ по номеру 115.

Источник: Комсомольская правда

— Информация об аварии пришла буквально 10 минут назад, — сообщила в 8.30 оператор единого контакт-центра ЖКХ. — Авария на водоводе, нет воды в трех районах — Октябрьском, Ленинском и Заводском.

По словам оператора, над устранением последствий уже работают специалисты. Ориентировочное время, когда вода появится, в контакт-центре назвать не смогли.

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