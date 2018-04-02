Авария: нет воды в Ленинском, Октябрьском и Заводском районах
Об этом сообщили в
Об этом сообщили в
— Информация об аварии пришла буквально 10 минут назад, — сообщила в 8.30 оператор единого
По словам оператора, над устранением последствий уже работают специалисты. Ориентировочное время, когда вода появится, в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.