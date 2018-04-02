Железная бабушка: 75-летняя бабуля участвует в самых жестких соревнованиях
75-летняя бабуля, страдающая от артрита, стала самым старым участником в самой жесткой гонке мира — Ironman.
75-летняя бабуля, страдающая от артрита, стала самым старым участником в самой жесткой гонке мира — Ironman.
Знаменитые состязания Ironman — это 3,8 км плавания в открытой воде, затем сразу 180 км на шоссейном велосипеде и марафонский забег на 42 км. Это изнурительный тест на человеческую выносливость для любого. Начав заниматься спортом после 50, Эдвина Броклесби из Великобритании успешно приняла участие в шести гонках Ironman, семи триатлонах, пяти дуатлонах и семи Лондонских марафонах.
До этого она была обычной утомленной
Теперь она ведет благотворительный проект по социализации пожилых людей через занятия спортом и продолжает бегать марафоны. На последнем Ironman комментатор сказал: «А вот и наша железная бабушка!», сообщает Daily Mail.
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